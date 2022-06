Studente Inès Goulaf opent hondenboetiek ‘Oh! My Paws’: “Net dat tikkeltje extra”

De 21-jarige studente marketing Inès Goulaf opende onlangs in de Duindistelstraat in ’t Zoute ‘Oh! My Paws’. “In onze unieke dogboetiek voor hond en baasje bieden we net dat tikkeltje extra”, zegt Inès, die in haar kleine maar fijne shop zowel leibanden, hondenjasjes als verfijnde hondenvoeding verkoopt.

De naam Paws verwijst naar (honden)pootjes. “Tijdens de coronacrisis heb ik een hondje geadopteerd, Marley. Mijn ouders zijn juwelenontwerpers en hebben ook een juwelenwinkel hier in Knokke. En zo begon ik in mijn vaders atelier wat te experimenteren met het maken van juweeltjes of gedecoreerde leibanden voor mijn hondje”, vertelt Inès, die in Knokke geboren en getogen is, maar nu in Moerkerke bij Damme woont.

Franse winkels

“Ik kreeg wel positieve reacties op mijn creaties en begon die online te verkopen onder de noemer Marley and Me. En ik verkocht ze ook aan een aantal conceptstores voor dames. Nog iets later werd ik gecontacteerd door een grote verdeler uit Frankrijk. Die zorgde ervoor dat mijn Marley and Me-producten nu al in en vijftigtal Franse winkels te koop zijn. Ik maak alles volledig zelf en dat is nog altijd het geval. Uiteindelijk wilde ik toch ook mijn eigen fysieke winkel en ik vond daarvoor dit geschikte pandje hier in de Duindistelstraat.”

Inès verkoopt in haar winkeltje niet alleen haar eigen merk, maar ook een aantal andere kwalitatieve merken van toebehoren voor honden. De jonge zaakvoerster waakt er naar eigen zeggen over dat het gaat om kwaliteitsmerken, vooral Europese, die ook ethisch en ecologisch verantwoord produceren.

“Naast leibanden met juweeltjes verkoop ik ook hondenjasjes, schoentjes, draagtassen, hondenmanden en zitjes voor in de auto. En dan heb ik ook nog kwalitatieve hondenvoeding van het merk Dog Chef, voor als het eens iets meer mag zijn voor de hond”, vertelt Inès.

Student-ondernemer

“Het zijn voor mij wel drukke tijden want ik combineer deze zaak met mijn studie marketing-communicatie aan de hogeschool in Brugge. Gelukkig heb ik het statuut van student-ondernemer verkregen en zo wordt er een aangepast schema opgesteld. Ik volg mijn lessen en soms ook stages in de voormiddag en in de namiddag kan ik dan hier de winkel openen.”

Inès heeft overigens nog grote plannen. “Door het grote succes is het bijna niet meer mogelijk om alles zelf te blijven produceren. De vraag is zo groot dat de wachttijden voor de klant te sterk oplopen. Daarom ga ik samen met mijn vader binnenkort een atelier bezoeken in Marokko waar de producten van Me and Marley mogelijk zouden kunnen geproduceerd worden”, vertelt Inès.

“Als alles verder goed loopt, sluit ik zeker niet uit dat er nog bijkomende vestigingen van Oh! My Paws komen. Maar een hele grote keten moet het zeker ook niet worden. Ik wil alles zelf onder controle kunnen houden.” (Piet De Ville)

www.ohmypawsknokke.com