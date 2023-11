‘Struikelsteen’ voor verzetsstrijder Lucien

Ter nagedachtenis van Lucien Neirynck, verzetsstrijder WOII, werd zondagmorgen een struikelsteen geplaatst ter hoogte van zijn voormalige woonst in de Doelhofstraat. Zijn jongste zus Ghislaine (86) woonde de plechtigheid bij. “Een emotioneel moment maar ik ben blij met de erkenning die Lucien vandaag krijgt.”

‘Hij die zijn leven gaf voor onze vrijheid’: burgemeester Alain De Vlieghe vatte in zijn dankwoord meteen de koe bij de horens. “De grote opkomst vandaag getuigt dat de dood en het lijden van een familielid dat de meesten van jullie nooit gekend hebben, bij iedereen een gevoelige snaar raakt”, klonk het.

Lucien zag in Nieuwmunster het levenslicht op 1 november 1926. Hij groeide op in een gezin van zestien kinderen, waarvan er zes stierven als baby. “Vader was tijdens de oorlog overste van de Beernemse verzetsgroep van het Geheim Leger, ook genaamd ‘Maquis’, en had in die hoedanigheid de leiding van alle ondergedokenen die rond het psychiatrisch centrum van Beernem verbleven. Ook Lucien en enkele van mijn andere broers en zussen waren lid van deze verzetsgroep”, vertelt Ghislaine, de jongste telg en laatste overlevende van het kinderrijke gezin. In de nacht van 17 op 18 juli ’44 kwamen de Duitsers vader Henri Neirynck bij hem thuis ophalen. Toen bleek dat hij er niet was, werd dan maar z’n zoon Lucien – die ziek te bed lag – aangehouden. Hij werd getransporteerd naar Mauthausen, waar hij op 5 februari ’45 overleed. “Hij ‘vierde’ zijn achttiende verjaardag in het concentratiekamp”, aldus Ghislaine.

Het initiatief voor de struikelsteen kwam van de cultuurraad. De ‘Stolpersteine’, die als gedenktekens aangebracht worden in het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd of vermoord werden, zijn een concept van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Demnig was zondag persoonlijk aanwezig om de steen in het voetpad te plaatsen. (WK)