Stroompanne in Brugse gevangenis

Sedert donderdagochtend is er een stroompanne in de Brugse gevangenis. De politie is opgevorderd voor dit alert en is met manschappen ter plaatse.

Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het gevangeniswezen, bevestigt ons dat er sedert donderdagochtend een algemene stroompanne is in het penitentiair complex in Sint-Andries: “De oorzaak is voorlopig nog onbekend, diverse diensten onderzoeken het mankement, er is een externe firma opgetrommeld om te situatie zo snel mogelijk te verhelpen.”

Manueel

Volgens de woordvoerder is er geen veiligheidsprobleem door de stroompanne: “Er geldt wel een extra alert. Penitentiair beambten moeten nu manueel celdeuren openen en sluiten. Zoals bij elk alert is de politie ter plaatse. Maar ik heb er geen weet van dat er bijkomende veiligheidsmaatregelen nodig zijn in Brugge.”