Stromae gespot in Brugs restaurant Pietje Pek

De populaire Brusselse zanger Stromae is woensdagavond in Brugge gespot. Hij heeft onder meer getafeld in restaurant Pietje Pek.

“Stromae en zijn viendin zijn bij ons komen eten. Ze zijn heel sympathiek en viendelijk.” Dat postte Heid Lecompte, de uitbaatser van restaurant Pietje Pek uit de Sint-Jacobstraat in Brugge op de facebookpagina van haar eethuis. “En hebben ze mossels gegeten”, vroeg Jan de Mosselman, een trouwe klant, verwijzend naar de hit ‘Moules Frites’ van Stromae. Waarop Heid Lecompte antwoordde: “Neen, onze overheerlijke fondue!”

Publiciteit

Nadien nam Paul Van Haver – dat is de echte naam van de Brusselse zanger – nog wat tijd om met enkele jonge fans op straat te poseren voor een foto. Naar verluidt reserveerde hij voordien geen tafel bij Pietje Pek, maar passeerde hij tijdens een wandeling door Brugge voorbij het eethuis en zag Paul van Haver dat er nog een tafeltje vrij was voor twee. Een onbetaalbare publiciteit voor het Brugse eethuis! En Stromae heeft er nog enkele Brugse fans bij.