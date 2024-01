Stripverhaal ‘Het lot van Brugge’ beschrijft oorsprong van de Nationale Loterij

De Nationale Loterij en Standaard Uitgeverij pakken uit met ‘Het lot van Brugge’, een graphic novel over het ontstaan van de loterij. De auteurs zijn Kristof Berte en Frodo De Decker.

Wist u dat Brugge de bakermat van de hedendaagse loterijen is? Het fenomeen ontstond in 1441 in Brugge. Het stripverhaal ‘Het lot van Brugge’, uitgegeven door Standaard Uitgeverij, brengt de oorsprong van deze geschiedenis in beeld. De striptekenaar is Frodo De Decker, de stripscenarist Kristof Berte.

Wijnschroder

Het verhaal? De jonge notulist Pieter Van de Vagheviere ziet de economische sancties na de mislukte opstand van de Bruggelingen tegen de Bourgondische hertog Filips de Goede en de armoede die daaruit voortvloeit met lede ogen aan. Op een dag wordt hij door het stadsbestuur aangesteld om de loting te organiseren waarmee de nieuwe wijnschroder van de stad zal gekozen worden.

Het ambt van wijnschroder is zeer lucratief en de Bruggeling die de loting wint zal veel geluk hebben. Zou het niet fijn zijn als er meerdere mensen op deze manier een prijs konden winnen? Van de Vagheviere krijgt een briljant idee en zal er alles aan doen om dit te verwezenlijken. Al gauw zal men van heinde en verre naar Brugge komen “omme daer advis te hebbene hoe men daer de lotinghen ghedaen hadde….

‘Het lot van Brugge’ tel 58 bladzijden en kost 15,99 euro. De strip wordt te koop aangeboden vanaf 31 januari.

Recordcijfers

Anno 2023 boert de Nationale Loterij uitstekend. Nooit eerder hebben de Belgen zoveel gewonnen met de Nationale Loterij! Vorig jaar waren er 103.913.099 winnaars en samen wonnen ze 1.078.835.155 euro. Voor de Nationale Loterij zijn dat twee recordcijfers.

Volgens Jannie Haeck, een Bruggeling met Torhoutse roots, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité, behaalde de Nationale Loterij vorig jaar een omzet van 1,489 miljard euro. “De duurzame en maatschappelijk verantwoorde groei, ingezet in 2015, houdt aan, en dit binnen een explosieve kansspelmarkt.”

Duurzame groei

“De duurzame groei van de Nationale Loterij is gebaseerd op een sterk model: veel spelers, matige inzetten, een spelaanbod dat van nature verantwoord is en dat is opgebouwd rond traditionele loterijspelen die heel dicht staan bij alle Belgen, onder meer door een ruim net van verkooppunten en de ondersteuning van goede doelen.

“Heel wat Belgen nemen deel aan onze spelen voor een klein bedrag. Ze beleven er plezier aan, het biedt hen een kans om te winnen en de opbrengst gaat naar talloze initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sportief en wetenschappelijk gebied”, aldus Jannie Haek.

Drie peilers

De stabiele omzet van de Nationale Loterij steunt op drie pijlers: Lotto, EuroMillions en de instantspelen. “Die diversificatie maakt ons minder kwetsbaar voor ongunstige jackpotcycli”, legt de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij uit.

“Maar het meest trots ben ik op het feit dat we in het kader van die diversificatiestrategie blijven innoveren, onszelf voortdurend blijven heruitvinden door ook nieuwe spelen aan te bieden. En de twee belangrijkste spelen die we onlangs lanceerden, Vikinglotto en EuroDreams, zijn eveneens traditionele loterijspelen”, aldus Jannie Haeck.

Kruissnelheid

Vandaag zit Vikinglotto op kruissnelheid, met een gemiddelde wekelijkse omzet van 340.000 euro. Voor EuroDreams is het nog te vroeg om een eerste balans op te maken want dit spel werd pas in november 2023 gelanceerd. Maar al van bij de start heeft dit spel de verwachtingen van de Nationale Loterij overtroffen.

“Deze twee lanceringen zijn niet onbeduidend voor de Nationale Loterij en voor de plaats die ze inneemt binnen de internationale loterij community. Een noordsere community rond het spel Vikinglotto en een meer zuiderse community rond EuroMillions en EuroDreams”, zegt een verheugde Jannie Haek.

Lotto

De pijler Lotto haalde een verkoopcijfer van 456 miljoen. Wat speelmomenten betreft, blijft Lotto het lievelingsspel van de Belgen. De pijler EuroMillions kende een reeks ongunstige jackpotcycli, waarbij de jackpot telkens snel gewonnen werd en dus niet organisch kon stijgen, maar haalde toch een omzet van 463 miljoen.

De derde pijler ten slotte, waarin de krasbiljetten en de instantspelen thuishoren, stabiliseert met een omzet van 464 miljoen. “Deze pijler staat voor 31 procent van de totale omzet. Hiermee zitten we in de middenmoot van de Europese loterijen. Zo vertegenwoordigden in 2022 de instantproducten 47,96 procent van de inzetten van La Française des Jeux”, illustreert de gedelegeerd bestuurder.

Monopolierente

Eind 2023 telde het verkoopnet van de Nationale Loterij 6.864 verkooppunten. De dagbladhandels blijven de bevoorrechte partners van de Nationale Loterij en zorgen voor 47 procent van haar totale omzet. De digitale verkoop vertegenwoordigt 24 procent van de omzet.

“Met haar 1.851.075 unieke spelersrekeningen is de Nationale Loterij wellicht een van de grootste actoren op de Belgische e-commercemarkt. Het belangrijkste blijft dat 100 procent van de opbrengst van de Nationale Loterij de collectiviteit dient. Zo heeft de Nationale Loterij in 2023, dankzij haar spelers, 345 miljoen euro in de Belgische samenleving geïnvesteerd via subsidies en de betaalde monopolierente”, besluit de Bruggeling.