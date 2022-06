Stripfestival viert trouwe aanwezige Paul Geerts

Paul Geerts is 85 jaar en komt reeds 35 jaar naar het Middelkerkse Stripfestival, daarom werd hij in de bloemetjes gezet door zijn vriend en organisator Chris Cordier. Paul Geerts is de man die het potlood in 1972 overnam van Willy Vandersteen en Suske en Wiske dertig jaar lang gestalte gaf.

“Paul heeft reeds zeer veel gedaan voor Middelkerke en ook voor mij en zo zijn we eigenlijk vrienden geworden. Ik beloofde hem om iets speciaals te doen en zo hebben we vorig jaar zijn eerste boek van Suske en Wiske ‘De Gekke Gokker’ uit 1972 heruitgegeven. Nu komen er nog vier boeken uit in een luxe-editie en volgend jaar komt ‘De Poenschepper’ rond het nieuwe casino uit. Het nieuwe casinogebouw zal op de voorkaft prijken en daarna tijdens het Paasstripfestival komt ‘De Charmante Koffiepot’ uit. Ik vond het plezant om eens iets terug te doen voor een tekenaar die zoveel betekend heeft voor Middelkerke.”

Veel Nederlanders

“De brunch met signeersessie was volzet en veel Nederlanders kwamen speciaal hiervoor naar Middelkerke. We hadden gerekend op 40 inschrijvingen maar het zijn er 150 geworden en de cafetaria van de Branding viel wat te klein uit”, aldus Chris. Bij de feestviering waren twee medewerkers van studio Vandersteen aanwezig. Sinds 2013 is Charel Cambré nauw verbonden met Suske en Wiske als tekenaar van Amoras. Dit is een volwassen herwerking van Suske en Wiske met dezelfde hoofdpersonages. Eric De Rop is een Vlaams striptekenaar en inkter. Hij werkte 43 jaar aan de strips van Studio Vandersteen. (PG)