Stripfestival Knokke-Heist pakt op nieuwe locatie uit met internationale topnamen

Op zondag 7 mei organiseert de vzw Strippromotie Knokke-Heist, in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist haar 20ste internationaal Stripfestival. Het stripfestival verhuist dit jaar van zijn vertrouwde locatie in het Casino naar Zaal Ravelingen in de Koudekerkelaan 33 in Heist. Ook ditmaal blijft de toegang gratis. Deuren voor het gebeuren gaan open om 10 uur en het einde is voorzien om 17 uur.

Het thema voor het 20ste Stripfestival is ‘Politie in de strip’ met medewerking van het politiekorps van Knokke-Heist en Damme. Voor het eerst kunnen bezoekers op het festival schietschijven bewonderen waarop de gerechtelijke politie in België en de FBI hun schietkunsten oefenen. Wist je dat deze schijven trouwens gemaakt zijn door Belgische tekenaars?

Indrukwekkende affiche

Uiteraard zijn er ook dit jaar weer een 50-tal tekenaars die aanwezig zullen zijn. Daaronder de Spaanse Holgado Inaki (Diamant), de Italiaanse Kolle Bernard en Frankrijk is vertegenwoordigd door Gilles, Mezzomo, Francois Plisson en Georges Ramaioli. Maar ook van iets dichterbij zullen er heel wat getalenteerde striptekenaars aanwezig zijn. De Nederlandse Romano Molenaar en Eric Heuvel, maar ook de Belgische Kamagurka, waarvan op 7 mei ook een verkoopstentoonstelling zal plaatsvinden in de Ravelingen. Verder komen uit ons land: Meulen en Daniel Desorgher (De Smurfen), Hermann Huppen, Herr Seele (Cowboy Henk), Yves Swolfs (Durango, De Prins van de Nacht en Legende), Paul Geerts (Suske en Wiske), Eugeen Goossens, Jean-Pol, Ron Van Riet (Studio Vandersteen) en Baudoin Deville.

Animatie door Bibliotheek Knokke-Heist

Op 7 mei is De Ravelingen in Heist dus the place to be voor stripliefhebbers. Talrijke stripuitgeverijen zullen aanwezig zijn met gezellige standjes, maar ook de bibliotheek zal haar stripcollectie promoten en leuke activiteiten organiseren voor het hele gezin. Vereeuwig jezelf als een stripfiguur bij de photobooth en doe samen met je kids de smurfenzoektocht. Heb je tekenambitie? Leer hoe je snel een stripfiguur tekent van striptekenaars Conz en Wout Van Ghysegem. Het prestigieuze stripfestival met wereldwijde uitstraling wordt op zaterdagavond traditioneel voorafgegaan door de Strip Award Show voor genodigden. Ook deze awarduitreiking zal doorgaan in De Ravelingen waar de verschillende stripprijzen uitgereikt worden in aanwezigheid van tal van prominenten en de tekenaars. (DM)