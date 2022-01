Stripdief krijgt zes maanden celstraf met uitstel: “Ik mijd voortaan boekenwinkels”

Een 63-jarige Oostkampenaar heeft in de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel gekregen voor diefstal van strips.

Op 24 februari vorig jaar werd L.B. op heterdaad betrapt toen hij 14 strips wilde stelen bij Fnac in Brugge. In zijn woning trof de politie nog meer gestolen strips aan, die gelinkt konden worden aan diefstallen bij Fnac, Standaard Boekhandel en speciaalzaak De Striep in Brugge.

Ook na de huiszoeking sloeg de zestiger nog eens toe. In totaal ging hij met 242 stripverhalen aan de haal, goed voor een totale waarde van ruim 3.000 euro.

Leefloon

Volgens zijn advocaat moest L.B. het op het moment van de feiten tijdelijk met een lager leefloon stellen, waardoor hij geen geld had om zijn stripverzameling uit te breiden. De procureur vroeg tijdens een vorige zitting 50 uur werkstraf voor de man, maar dat bleek niet haalbaar.

L.B. liet zich in augustus vrijwillig opnemen in de psychiatrie en is naar eigen zeggen aan de beterhand. “Ik mijd voortaan boekenwinkels”, stelde hij. “Ik koop nu enkel nog geschiedenisboeken in een krantenwinkel.” (AFr)