Strip ‘Studio 100 aan zee’ goed onthaald: “Past bij het familiale karakter van Mariakerke”

Op het Strandplein van familiebadplaats Mariakerke kregen honderden kinderen een ontmoeting met Samson en Marie. Als extraatje ontvingen ze de nieuwe strip ‘Studio 100 aan zee’.

“We wilden extra beleving voor de grote expo rond Studio 100 in het Kursaal”, zegt Gwen Nys van Kursaal Oostende. Het resultaat is een strip waarbij de kinderen het raadsel van de verdwenen Oostendse garnaalkroket moeten oplossen.

In de strip komen alle bekende Studio 100-figuren aan bod waaronder in het decor van Oostende. Kursaal Oostende liet 40.000 exemplaren drukken. Voor de lancering was er steun van Studio 100. Marie Verhulst en Samson hielden op de Zeedijk een uur lang een ontmoeting met honderden fans. “Dit past echt bij het familiale karakter van Mariakerke. We plannen nog meer ‘meet and greets’. Op donderdag 28 juli met Maya de Bij en op donderdag 4 augustus met Mega Mindy, telkens in het nieuwe amfitheater”, zegt Pieter Hens van Toerisme Oostende.

Het publiek smaakte het initiatief en de eerste honderd bezoekers kregen een gratis strip. (EFO)