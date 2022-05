Strijkt ‘De Mol’ straks neer in Lichtervelde?

Is Lichtervelde straks helemaal in de ban van De Mol? Het zou zomaar even kunnen: het populaire tv-programma komt niet naar het dorp, maar enkele enthousiaste inwoners willen een eigen versie van het spel organiseren. “Al hangt alles af van de respons.”

Het tiende seizoen van De Mol kende afgelopen zondag zijn ontknoping, maar mogelijk moeten Lichterveldse fans geen jaar wachten op een nieuwe editie. Enkele Lichterveldenaars willen immers graag een lokale versie van het populaire spel organiseren. “Het idee kwam naar boven tussen pot en pint”, lacht Tom Vereecke. “Heel België is in de ban van De Mol. Het leek ons dan ook leuk om een eigen versie van het spel te organiseren in Lichtervelde, een gemeente die toch erg leeft. Het spel zal wel een andere naam krijgen, kwestie van eventuele rechtszaken te vermijden.”

Tom lanceerde op Facebook een oproep: wie interesse heeft om deel te nemen, stuurt tegen 15 juni een motivatievideo van 30 à 60 seconden naar tomvereecke@hotmail.com of stephanie.naeyaert@hotmail.com. “Afhankelijk van de respons op die oproep, beslissen we of we hiermee doorgaan. Op dit moment is het nog een wilde oproep, maar we hopen dat die kan leiden tot iets concreet”, zegt Tom, die samen met Stéphanie Naeyaert het initiatief nam.

Ondertussen gaan Tom en co ook op zoek naar mensen die kunnen helpen om het project uit te werken. “We zoeken mensen die kunnen filmen en monteren, sponsors, eventueel een kunstenaar die een trofee voor de winnaar wil maken, mensen met goede ideeën… We hebben geen budget, dus dit wordt een huzarenstukje om het klaar te spelen. Maar Lichtervelde reageert heel enthousiast.”