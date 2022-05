Strijd voor provinciale titel UNO barst vrijdagavond weer los in Tielt

Vrijdagavond 13 mei barst de strijd onder de UNO-kaarters weer los in Tielt. Twee jaar na het eerste West-Vlaams kampioenschap komt er nu een tweede editie. En dit keer is er ook een tornooi voor kinderen tot acht jaar aan verbonden.

In 2020 organiseerde ‘meester’ Matthias Allegaert al voor een eerste keer het West-Vlaams kampioenschap UNO. Daarvoor gebruikte hij de sporthal van ‘t Nieuwland, waar Matthias voor de klas staat, als uitvalsbasis. De opbrengst ging toen naar de financiering van zijn deelname aan een triatlon in het Spaanse Baskenland. Twee jaar later is Matthias opnieuw de drijvende kracht achter het West-Vlaams kampioenschap, maar nu organiseert hij dit met en voor zijn school. “Nieuw is dit jaar dat er een kids-editie is. Kinderen tot acht jaar kunnen zich daarvoor inschrijven. Daarvoor zijn al een 30-tal inschrijvingen, wat niet onaardig is.”

Wie ouder dan acht jaar is, kan dus deelnemen aan het gewone tornooi. Wie inschrijft, wordt ingedeeld aan een tafel van zes. Na de eerste ronde gaan daarvan drie spelers door, om zo via een tweede ronde en een halve finale tot een finale met zes te komen. De winnares van 2020, Jeanne Blancke uit Ruiselede, zal er niet bij zijn. Dus polsten we maar even bij de zilveren medaille van 2020 naar haar ambities. De Oostrozebeekse Heidi Lambert (41) lacht als we haar confronteren met haar prestatie van toen.

Dankzij sponsors hebben we een mooie prijzenpot

“Ik was daar zonder verwachtingen aan begonnen, we wilden gewoon een leuke avond beleven. We kennen Matthias, omdat mijn vriend Bart Vergote ook triatleet is. En nu blijken we ook opnieuw ingeschreven te zijn”, aldus Heidi die met Si Belle een studio runt in de Ingelmunstersesteenweg in Oostrozebeke waar je permanente maquillage kunt laten zetten. “We spelen af en toe thuis UNO met mijn dochter Imke. Maar voor het PK van 2020 heb ik me niet echt tactisch voorbereid, ik speel het spel gewoon vrank en vrij. Voor de finale had ik ook niet echt zenuwen, maar het was wel indrukwekkend hoeveel volk er rond onze tafels stond. En met mijn tweede plaats was ik best tevreden. Het zou best kunnen dat ik nu veel eerder sneuvel, maar we gaan opnieuw voor een gezellige avond.”

Er valt op vrijdagavond 13 mei natuurlijk iets te eten en te drinken, terwijl de strijd zich rond de kaarttafels ontspint. Matthias Allegaert helpt niet enkel bij de organisatie, hij treedt (indien nodig) ook op als scheidsrechter. “We hebben ruimte voor 36 tafels, goed voor in totaal 216 kaarters.” Dat deelnemersveld was bij het ter perse gaan nog niet volledig ingevuld, maar dat staat een goed verloop niet in de weg natuurlijk. “We hebben weer heel wat sponsors op de kop kunnen tikken die voor mooie naturaprijzen hebben gezorgd.” Ook onder de verliezers worden nog enkele prijzen verloot. Wie niet deelneemt, kan ook gewoon komen supporteren en zo mee genieten van de gezellige sfeer.

De deuren in de Ontvangersstraat 7 gaan open om 17.30 uur, na een korte uitleg start de kids-editie om 18.15 uur, einde om 18.45 uur. Alle kinderen krijgen een prijs. Het ‘grote tornooi’ start om 19 uur, de finale begint om 22 uur waarna de podiumceremonie volgt.