Strijd om wijkburgemeesterssjerp losgebarsten op de Leiehoek in Kuurne

Van vrijdag 8 tot en met zondag 10 september wordt er gefeest op de Leiehoek in Kuurne. Dit jaar is Leiehoekkermis trouwens aan zijn 75ste editie toe. Traditioneel wordt van dit moment ook gebruik gemaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe wijkburgemeester en ook deze keer is dit niet anders.

Sinds woensdag is dan ook de strijd losgebarsten tussen de twee kandidaat wijkburgemeesters. Dit jaar nemen Mario Gillis en Dirk Hennin het tegen elkaar op. Voor Mario is het zijn tweede keer dat hij zich in de strijd gooit, nadat hij bij zijn eerste poging in 2011 met een heel ontgoocheld gevoel achter bleef.

Liefde gevolgd

Mario is afkomstig uit Menen, maar de liefde bracht hem naar de Leiehoek. Mario is een gepensioneerd beroepsmilitair en kan in zijn eigen gezin terecht voor tips gezien zijn echtgenote Marijke Ketels ook reeds in het verleden wijkburgemeester werd. Een andere troef voor Mario is dat hij van 1989 tot 1998 samen met zijn vrouw woonachtig was in café De Leiehoek. Hij is ook vader van Marisca (48) en Yasna (47). “Van nature uit ben ik geen opgever”, maakt Mario zich sterk. “Ik hoop dat ik ditmaal wel de wijkburgemeesterssjerp kan omdoen. Aan mijn motivatie en humor zal het alvast niet liggen!”

Dirk Hennin is afkomstig uit Poperinge en ook voor Dirk was het de liefde die hem destijds vanuit de Westhoek richting Kuurne deed afzakken. Dirk is gehuwd met Karine Mengels en samen hebben ze een dochter Steffy (51). “Ik bind met alle plezier de strijd aan tegen Mario”, lacht Dirk. “Het is een strijdvaardig persoon met veel competitiegevoel. Natuurlijk mag hij wat weerwerk gaan verwachten, maar ik blijf sportief en hun hem uiteraard ook de burgemeesterssjerp.”

70ste verkiezing

Het is reeds voor de 70ste maal dat ‘De Leiehoek’ op zoek gaat naar een nieuwe wijkburgemeester en de organisatie achter deze wijkkermis hoopt alvast nog lang deze traditie te kunnen verderzetten. De wijkkermis wordt geopend op vrijdag 8 september in de namiddag met de ontvangst van de bejaarden van het Rusthuis E. Carpentier, Heilige Familie en de senioren van de wijk, gevolgd ’s avonds door een optreden van de Harelbeekse coverband REQUEST en een fuif met DJ Pulle.

Op zaterdagmorgen kunnen de twee kandidaat wijkburgemeesters nog voor een laatste maal campagne voeren in de straten en feesttent van ‘De Leiehoek’. Tevens kan er op zaterdagmorgen ook deelgenomen worden aan een wandelzoektocht en een dartstoernooi. In de namiddag om 14 uur wordt er dan duchtig met handtassen gegooid op de Leiehoek tijdens een nieuwe editie van het Kuurns kampioenschap ‘sacoche werpen’, gevolgd ’s avonds door de ‘Nacht van de Leiehoek’ waarbij ook de nieuwe wijkburgemeester wordt bekend gemaakt.

Op zondagmorgen wordt dan de kersverse wijkburgemeester thuis afgehaald om verder feestelijk te toeren onder muzikale begeleiding door de wijk met als apotheose een traktaat in de feesttent en worden de feestelijkheden in de namiddag afgesloten door een kindernamiddag en een kaarting.