Strenge controles op hondenpoep op vijf plekken in Oostende: “Flauwe excuses pikken we niet meer”

Tot 14 juni komen er intensieve controles op 5 hondenpoep-hotspots. Men zal extra sensibiliseren, maar vooral controleren en verbaliseren. Boetes lopen op tot 250 euro. “Respectloos gedrag moet er uit”, luidt het.

Hondenpoep is in Oostende al 40 jaar een topic. “35 procent van de inwoners ervaart de overlast van hondenpoep als zeer lastig. Er is de voorbije jaren al heel wat gebeurd, maar we leggen de lat nu toch wat hoger. Een minderheid van de baasjes zorgt voor groot ongemak door drollen te laten liggen op pleinen, parken en straten”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Schepen voor handhaving Maxim Donck (N-VA) vult aan. “Tot 14 juni is er een actie met politie en gemeenschapswachten. Ze zullen sensibiliseren en zakjes uitdelen op 5 plaatsen. Er zal ook gecontroleerd worden en boetes lopen op tot 250 euro.”

En die locaties zijn gekozen op basis van meldingen en vaststellingen dat men gewone vuilnisbakken gebruikt als hondenpoepvuilnisbakken. De Tuinwijk op het Westerkwartier, de Manitobalaan, Japanse tuin , Kaïrostraat en het Vogelzangpark. “Maar de actie houdt aan en zal zich nadien verleggen naar andere plaatsen zoals het Leopoldpark, Sluisvlietlaan, Catharinaplein, Zeedijk en een reeks andere hotspots”, zegt ook Arno Depoorter van de Oostendse politie.

Men zal ook niet naast de actie kunnen kijken. Er komen mobiele borden die erop wijzen dat het ‘not done’ is om drollen achter te laten. Ook de prijs van de GAS-boete staat vermeld. Korpschef Philip Caestecker: “De controles zullen in burger gebeuren. En we pikken ook niet langer de soms flauwe excuses. Iemand die ik aansprak zei me dat het geen kwaad kon omdat het op het gras was. Dat klopt uiteraard niet. Hondenbaasjes weten heel goed wat wel en niet mag.”