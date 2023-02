Streekgenoten tonen mooie LEGO-creaties op beurs Brick Tricks

De veertiende editie van LEGO-beurs Brick Tricks in Het Reuzenhuis in Tielt was opnieuw een schot in de roos. Twee dagen lang konden liefhebbers van de Deense bouwblokjes er creaties van anderen bewonderen.

Op de beurs waren heel wat mooie panorama’s te bewonderen, waaronder een winterwonderland van de hand van Kris Labeau uit Izegem. “Ik toer hier al enkele jaren mee rond langs beurzen”, zegt hij. “Een winters landschap leek ons wel leuk en het tafereel, met onder andere een reuzenrad oogst nog steeds veel bijval. Dit najaar willen we met iets nieuws op de proppen komen.” Iets minder makkelijk te spotten, maar minstens even mooi gemaakt blijkt een Tieltse halletoren van de hand van Wim Demey.

“Ik woon ondertussen in Deurne, maar ben van Tielt afkomstig”, zegt hij. “Tijdens corona heb ik het LEGO-bouwen weer opgenomen en vorig jaar begon ik aan de Halletoren, als knipoog naar mijn jeugd. Mijn moeder is in de bib nog een boek gaan halen om de juiste afmetingen te vinden, de rest heb ik zelf in elkaar geknutseld.” Verder konden we nog enkele prachtige piratenschepen spotten, net als een Hobbit-dorp uit Lord of the Rings en een steampunk-tafereel. In totaal zakten iets meer dan duizend bezoekers naar Brick Tricks af.