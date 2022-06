Streekfonds West-Vlaanderen bestaat 20 jaar: al 5 miljoen euro aan 1.200 projecten geschonken

Het Streekfonds West-Vlaanderen mag twintig kaarsjes uitblazen en is anno 2022 springlevend. De voorbije twee decennia mocht de organisatie 5 miljoen euro schenken aan projecten die onder andere maatschappelijk kwetsbare jongeren kansen wil geven. “We zijn uitgegroeid tot een betrouwbare matchmaker”, stelt algemeen coördinator Jan Despiegelaere.

Het Streekfonds West-Vlaanderen heeft een nobel doel. De organisatie wil lokale schenkers verbinden en versterken met lokale verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap en bijdragen aan het algemeen belang, zo luidt hun officiële missie.

“Door ideeën, mensen en middelen samen te brengen willen we werk maken van een betere samenleving voor iedereen”, zegt algemeen coördinator Jan Despiegelaere (50). “Initiatieven die kansen bevorderen van (maatschappelijk kwetsbare) jongeren en kinderen, krijgen hierbij extra aandacht.”

Het Streekfonds opereert onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting en vertaalt het initiatief naar West-Vlaamse bodem. “We zijn uitgegroeid tot een betrouwbare matchmaker voor initiatieven en projecten die aan ons verhaal gelinkt kunnen worden en mensen die dergelijke engagementen willen steunen.”

“We zien het als onze taak om jonge West-Vlamingen alle kansen te geven die ze verdienen” – Jan Despiegelaere

Het ontstaan van het Streekfonds West-Vlaanderen gaat terug naar 1998, toen in Gits en Wervik twee fabrieken van jeansproducten Levis gesloten werden.

“Het Amerikaanse moederbedrijf schonk toen 700.000 dollar om sociale projecten in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen te ondersteunen Daarmee stapte het naar de Koning Boudewijnstichting en van daaruit werd de basis gelegd voor wat nu ons Streekfonds is. Het ontstaan werd mee gestuwd door mensen als ere-gouverneur Paul Breyne, met Jean Van Marcke als eerste voorzitter. Sindsdien is de trein niet meer gestopt.”

Hefboom

Een van de eerste projecten was Hart voor West-Vlaanderen. “Daarmee wilden we elk jaar minstens 100.000 euro ophalen voor projecten die maatschappelijk kwetsbare jongeren willen steunen, iets wat we tot op vandaag blijven doen. Hart voor West-Vlaanderen is een van dé steunpilaren van onze organisatie geworden.”

De fondsen haalt het Streekfonds West-Vlaanderen via verschillende kanalen bij elkaar. “We ontvangen geen enkele vorm van subsidie”, benadrukt Jan.

“75 procent komt van bedrijven en ondernemingen die ons een warm hart toedragen, 25 procent wordt ons door particulieren geschonken. Onze activiteiten zelf zijn de voorbije twintig jaar alleen maar uitgebreid. Zo hebben we vier jaar geleden, samen met Lions Club Kortrijk Mercurius, beslist om hun studentenfonds in onze werking op te nemen om zo talentvolle jongeren met financiële moeilijkheden uit heel West-Vlaanderen de kans te geven om een hogere opleiding te volgen.”

“Een peter of meter begeleidt hen dan tijdens hun jaren aan de universiteit of hogeschool. Op vandaag zijn we een hefboomfonds voor menselijk kapitaal. We beschouwen het als onze taak om jonge West-Vlamingen alle kansen te geven die ze verdienen.”

Daar rekent het Streekfonds West-Vlaanderen ook op de expertise die bij de bedrijven in onze provincie in overvloed aanwezig is. “Een mooi voorbeeld daarvan is MyMachine, waarbij je kinderen aan de lagere school hun droommachine laat ontwerpen.”

“Ingenieur- en product designstudenten zorgen voor het ontwerp, waarna laatstejaars aan onze technische scholen een prototype bouwen. Zo willen we interesses aanwakkeren en kinderen en jongeren de kans geven om hun passies te ontdekken. Bij ons gaat het om veel meer dan centen alleen.”

1.200 projecten

Die centen vormen wel een solide basis. In twintig jaar tijd kregen om en bij de 1.200 projecten financiële steun, terwijl ook zo’n 300 individuele jongeren een duwtje in de rug kregen. “In totaal gaat het om een bedrag van 5 miljoen euro”, stelt Jan trots.

“Nu zijn we een sociaal investeringsfonds. Destijds waren we uniek in België, nu is er al navolging in Oost-Vlaanderen, de Oostkantons en ook over de taalgrens wordt met veel belangstelling gekeken naar ons streekfonds-model.”

Na twintig jaar is het Streekfonds West-Vlaanderen volwassen geworden, zegt Jan. “We kijken vol goesting naar de toekomst. Onze vertrouwde initiatieven willen we verder versterken, daarnaast willen we ons ook meer als West-Vlaams expertisecentrum in de markt zetten.”

“Schenkers kunnen op ons netwerk een beroep doen om ervoor te zorgen dat hun steun goed terechtkomt. En sinds twee jaar zijn we ook verantwoordelijk voor alle fondsen van de Koning Boudewijnstichting in West-Vlaanderen. We staan vandaag met onze beide voeten tussen de West-Vlamingen. Dat zullen we ook morgen en overmorgen doen.”