Streekbierenfestival groeit uit tot smaakfestival: ook dit jaar weer Beveren Hopt met Bier en Bitjes

Op zaterdag 10 en zondag 11 september organiseren de Beverse Schuimkraag Proevers hun zevende editie van Beveren Hopt Bier en Bitjes. Net als vorig jaar wil de organisatie opnieuw smaken van bieren combineren met lekkere hapjes. “Omdat dit aanslaat”, klinkt het duidelijk. Het festival vindt net zoals andere jaren plaats op de parking van VDL Jonckheere en is gratis toegankelijk voor iedereen.

Vorig jaar werd Beveren Hopt al omgedoopt tot Beveren Hopt Bier en Bitjes. Een concept dat de organisatie ook voor de editie van 2022 behoudt. “We hebben vorig jaar gemerkt dat de combinatie heel wat volk aansprak”, opent Marco Lombaert, voorzitter van de Beverse Schuimkraag Proevers. “We proberen ook om een gevarieerd aanbod te voorzien. Zo zal je bij elk eetkraampje iets verschillend kunnen verkrijgen. Hierdoor kan je allerlei smaken combineren.”

Smaakfestival

Wat voordien dus eerder als bierfestival werd gezien, kan nu als smaakfestival bestempeld worden. Maar uiteraard blijft bier een prominente rol spelen. “We zijn er terug in geslaagd om enkele bekende brouwers, aangevuld met heel wat nieuwe brouwers, samen te brengen”, gaat Marco Lombaert verder. “Op deze manier kunnen de mensen heel wat nieuwe bieren ontdekken en vooral proeven. Zo is er, net als de voorbije jaren, terug een waaier van kwalitatief goede bieren. Dit met respect voor iedereen zijn voorkeur in zowel geur, kleur en vooral smaak.”

Voor de bitjes, zeg maar de hapjes, zoeken de Beverse Schuimkraag Proevers het effectief onder de kerktoren. “Net zoals bij de bieren proberen we ook voor de bitjes de kwaliteit jaar na jaar te verhogen. Tijdens het weekend beschikken we over vijf eetstanden. We zijn dan ook super trots dat deze allemaal uit Roeselare afkomstig zijn. Daarnaast kan ik ook nu al bekendmaken dat er een groter diversiteit is in het aanbod. Zo is er voor ieder wat lekkers!”

Elk biertje zijn hapje

De bedoeling van het festival is om aan ieder biertje een gepast hapje, zowel klein of groot, te koppelen. “Hiervoor blijven we, net zoals vorig jaar, samenwerken met Belinda Eelbode van Beer to Taste. Bij aankomst krijgt iedere bezoeker een brochure met wat info. Zo kan je naar hartenlust experimenteren met smaken zowel tijdens het festival, als erna.”

Vorig jaar kon de organisatie op een meer dan geslaagde editie rekenen, mede dankzij het prachtige weer. “We hopen voor deze editie uiteraard weer op mooi meer, want dat is een belangrijke factor. Moest het toch wat minder weer zijn, is er wel een volledige overkapping van het festival voorzien. Vorig jaar hadden we zo’n 750 bezoekers en dat hopen we dit jaar te evenaren. Eventueel hopen we op nog iets meer, want we hebben onze capaciteit van het aantal zitplaatsen wat uitgebreid.”

De Rode Lopers

Ook tijdens deze zevende editie blijft Beveren Hopt Bier en Bitjes samenwerken met De Rode Lopers. Dat is een groep West-Vlamingen, die aan de strijd tegen kanker een eigen invulling geven. “Iedere bezoeker kan 1 euro doneren aan het goede doel. In ruil voor deze euro krijg je wel een kleine attentie. Het geld wordt na afloop gedoneerd aan De Rode Lopers en is voor kankerpatiënten in zijn ruimste betekenis”, sluit Marco Lombaert af.

Op zaterdag 10 september zijn de bezoekers vanaf 14 uur tot middernacht welkom op de parking van VDL Jonckheere. Op zondag 11 september opent het festival al om 11 uur de deuren. Om 18 uur sluit het festival af en wordt de beste brouwer verkozen door de bezoekers.