Stratenloop en shownamiddag tijdens 48ste Gardeboefeesten in Oekene

De Gardeboefeesten palmen tijdens het derde weekend van september opnieuw het dorpsplein in met tal van activiteiten. Van de seniorennamiddag tot een shownamiddag met veel ambiance. “We gaan opnieuw voor heel wat sfeer”, aldus voorzitter Frederik Declercq.

De vlaggetjes kleuren het Oekense straatbeeld al, dat betekent dat de Gardeboefeesten eraan komen! Dit jaar op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september. Met op donderdag 15 september al de traditionele klassieke opener in de Sint-Martinuskerk: Oekener Festspiele. “We gaan verder op het elan en doen ons best om opnieuw een topfeest te organiseren”, begint Frederik Declercq. “Het wordt een editie zonder veel extra maatregelen en dat doet deugd. Al mogen wij niet klagen, we hebben elk jaar een editie van de Gardeboe kunnen organiseren, ook al was het soms in erg aangepaste vorm.” Beginnen doen ze op vrijdag in de feesttent met een seniorennamidag om 13.30 uur. “Met een optreden van Danny Cottijn en oliebollen à volonté tot de pauze en dat voor slechts 7 euro.” Na een officiële opening rond 18 uur is het aan de jeugd, want KSA Hocana organiseert een nieuwe editie van de Fluwo Fjiste. Voor een keer hoeven de Oekense jongeren niet richting Roeselare om stevig te feesten. Ook hier is de inkomprijs 7 euro. Wie het liever wat rustiger heeft, kan in De Platte Tube terecht voor een streekbierenavond en optreden van Revenuer Men. Op zaterdag is er om 14 uur de tweede editie van de Veloman Stratenloop. “Vorig jaar zijn we daarmee gestart, vooral als een probeersel. Maar het sloeg aan en dus willen we er een vaste afspraak van maken. Er is een kidsrun, 5 of 10 km langs rustige Oekense wegen. We voorzien ondertussen ook wat kinderanimatie.”

Shownamiddag

’s Avonds is er de negende editie van I Love The Music met verschillende dj’s zoals Dj. F. R. A. N. K., Olivier Pieters en Blvckprint. In voorverkoop betaal je 10 euro, aan de deur 12 euro. “Op zondag hernemen we na het aperitief met ons beenhamfestijn. Door omstandigheden hebben we dat een paar jaar niet kunnen organiseren. De perfecte overgang naar de shownamiddag met optredens van Charmezanger Jens, René Karst (zanger Atje voor de sfeer) en De Toâpe Geraapte.”

“We houden de prijzen democratisch, zodat iedereen kan genieten van de Gardeboe”

De optredens zijn gratis, voor het beenhamfestijn tel je 15 euro neer. Voor wie er nog geen genoeg van krijgt, is er op zondagavond nog een afsluitfuif in De Platte Tube. “We hopen opnieuw op veel volk. We houden de prijzen democratisch en laagdrempelig, zodat iedereen kan genieten van de Gardeboe!” Ondertussen blijft het stil rond de heraanleg van het dorpsplein. “We zijn zelf benieuwd. We staan zeker niet tegenover een opknapbeurt en willen hier constructief aan meewerken!”