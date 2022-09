Straten en wijken versierd in aanloop naar Winkel Koerse

Aan de 166ste editie van Winkel Koerse, het paardenkoersevenement in Sint-Eloois-Winkel dat op dinsdag 4 oktober plaatsgrijpt, is er voor de elfde keer een leuke wijkenwedstrijd verbonden. Veertig straten en wijken kleedden in aanloop naar het grootste evenement in de gemeente hun buurt met tal van leuke objecten aan.

In heel wat straten in Sint-Eloois-Winkel leeft Winkel Koerse erg. Enkele weken voor het evenement worden borden uitgehaald, vlaggen opgehangen en sommige bewoners gaan zelf nog aan het knutselen. Dat de wijkenwedstrijd leeft is ook dit jaar duidelijk.

“We stellen vast dat de betrokkenheid van de straten en wijken elk jaar groter wordt. Net als de voorgaande jaren krijgt de winnende wijk ook dit jaar een spetterend buurtfeest aangeboden”, aldus Krist Vandemoortele, voorzitter van het comité dat Winkel Koerse organiseert. De organisatie merkt dat het concept nieuwe vriendschappen in de straten smeedt. “Ons doel is om alle inwoners van onze gemeente te betrekken bij Winkel Koerse. Dankzij de wijkwedstrijd lukt dat heel goed.”

40 deelnemende wijken

Veertig paarden op Winkel Koerse, dat betekent ook veertig deelnemende wijken. “Dit jaar merken we vooral het aantal nieuwe wijkburgemeesters op. Dat zijn er maar liefst tien”, aldus Krist. Voor Babs Desmet, bekend van de kinderopvanginitiatieven in de Kasteelstraat, is het wijkburgemeesterschap niet nieuw. “De wijkwedstrijd is iets heel tofs waar we telkens met de straat naar uit kijken. Ook voor de kinderen is het iets speciaals. We maken onder andere foto’s met hen, samen met een paardje. Met de grootste kinderen trekken we op de dag van Winkel Koerse ook naar de paardenkoers. Voor de bewoners van de Kasteelstraat zijn het alvast drukke dagen. Zaterdag de Kasteelstraatfeesten, dinsdag de paardenkoers. Het wordt een druk, verlengd weekend”, vertelt Babs enthousiast.

Op woensdag 28 september trokken de organisatoren van Winkel Koerse al door de straten om te kijken welke bewoners hun buurt het mooist hadden versierd.” De winnaars worden op Winkel Koerse bekend gemaakt. “De voorbije weken merkten we dat heel wat wijken er serieus werk van hebben gemaakt. Als organisatie doet ons dat ook deugd”, aldus Krist. (Bert Feys)