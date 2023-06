Strandredders gehuldigd die succesvol baby reanimeerden

De strandredders die twee weken geleden een te vroeg geboren baby hebben gereanimeerd in De Panne, zijn maandagvoormiddag gehuldigd.

Twee weken geleden kwamen de Pannese strandredders nationaal in het nieuws. In de openbare toiletten op het strand van De Panne werd toen met succes een baby gereanimeerd. Een vrouw rende naar de redders op het strand, omdat haar dochter in de openbare toiletten net bevallen was. De baby was te vroeg geboren en vertoonde geen teken van leven.

Waardering

Dankzij een snelle interventie en het teamwork van de redders kon de baby met succes gereanimeerd worden. Een delegatie van het lokaal bestuur bracht maandag een bezoek aan de redderspost voor een nagesprek en om een blijk van waardering voor de hele ploeg te betuigen.