Strandcabines staan centraal bij erfgoedcel Kusterfgoed

De erfgoedcel Kusterfgoed zet haar succesvolle themawerking verder. Dit jaar staat de strandcabine centraal. Er is een publicatie en er komen activiteiten.

De Kusterfgoedcel waakt over het roerend en immaterieel erfgoed en zet al jaren acties op om dat erfgoed te bewaren. Dat gebeurt via de beeldbank en sinds een aantal jaar rond thema’s. “In de zomer werkten we rond strandbloemen, gocarts, campings en het eten en drinken op het strand”, zegt voorzitter Bart Plasschaert. “Er waren al badkarren in de tijd van Leopold 2 en de vroegste documentatie gaat terug tot de 18e eeuw waar mensen op het strand aan het Westerstaketsel samen kwamen aan een klein houten paviljoen.”

Strandcabines

“Het gebruik van de strandcabine hangt samen met de uitbouw van het toerisme aan de kust. De eerste badkarren in de 19e eeuw werden met paarden of mankracht tot aan de waterlijn getrokken en dienden vooral als omkleedhuisjes”, zegt coördinator Pieternel Verbeke. “In het Interbellum kwamen de vaste strandcabines. Ons onderzoek leert dat zowel kustbewoners als toeristen er gebruik van maken en dat veel mensen, tot soms vijf generaties na elkaar, gebruik maakten van hun eigen strandcabine.”

Kusterfgoed maakte een mooie publicatie met foto’s, tarieven, getuigenissen, de badkar in de Tweede Wereldoorlog en het gevolg van stormen op de strandcabines.

Acties

“We willen zoveel mogelijk mensen betrekken”, zegt Bart Plasschaert. Daarom komen er deze zomer vertelmomenten, workshops en wedstrijden in de bibliotheek waarbij kinderen in model strandcabines maken. De brochure ‘Zicht op zee – de strandcabine’ is gratis te verkrijgen bij de toeristische diensten en infopunten in Middelkerke, Bredene, Oostende, De Haan en Blankenberge en ook raadpleegbaar op de site van Kusterfgoed.