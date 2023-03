Strandcabines in De Haan welkom vanaf 15 maart, in Wenduine door werkzaamheden pas later

Vanaf woensdag 15 maart mogen in De Haan de strandcabines weer opgebouwd worden. In Wenduine kan dit door de werkzaamheden aan de strandhoofden en bijkomende suppletiewerken pas later: in de zones tussen de Westhinder en de Rotonde en tussen de Rotonde en het sanitair blok (t.h.v. de Demeyhelling) is dit vanaf 1 mei, in de zone tussen het sanitair blok en de surfclub vanaf 1 april.

De gemeentediensten zijn ondertussen volop bezig met het vastleggen en uittekenen van de constructies op het strand van De Haan. Alle punten worden daarna met meetnagels (op de onderdijk) en markeerpaaltjes uitgezet; zo kan je gemakkelijk zien waar jouw strandcabine komt.

Opgelet: omdat de suppletiewerken of strandophogingen getij- en weersafhankelijk zijn, zijn alle data onder voorbehoud. Ook door extreme weersomstandigheden kunnen de data nog wijzigen.