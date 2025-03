Strandcabines in Blankenberge welkom vanaf 22 maart

Vanaf zaterdag 22 maart mogen de strandcabines opnieuw geplaatst worden in Blankenberge.

Aan de eigenaars wordt gevraagd hiervoor eerst de strandtoezichter te contacteren. Dit kan op 050 63 67 93 of 0470 45 78 90. Eenmaal de strandcabine er staat, noteert de strandtoezichter aan de buitenkant van de strandcabine het nummer. Dit nummer moet altijd zichtbaar zijn. Staat de strandcabine er niet tegen zondag 4 mei, dan vervalt de vergunning. De strandcabines weer weghalen, kan vanaf maandag 1 september tot en met dinsdag 30 september. Is de strandcabine tegen 1 oktober 2025 niet weggehaald, dan kan het college van burgemeester en schepenen de ontruiming van de standplaats bevelen of de strandcabine laten wegnemen op kosten en risico van de vergunninghouder.