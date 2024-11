“Strandafval raakt bij velen een gevoelige snaar”: Proper Strand Lopers is genomineerd voor Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen

Wie wordt de opvolger van Emma Meesseman als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op 27 november, maar die avond wordt ook een goed doel bekroond. KW gaat samen met de provincie, Radio2 en Focus-WTV op zoek naar de Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde organisaties voor. Deze week is dat de Oostendse organisatie Proper Strand Lopers: “We blijven sensibiliseren én zoeken naar oplossingen om afval te voorkomen.”

Proper Strand Lopers werd in 2016 opgestart door Tim Corbisier. Naar eigen zeggen was hij tot op dat moment niet bijzonder begaan met het milieu, maar het afval dat hij tijdens zijn dagelijkse loopsessies langs de strandlijn tussen Blankenberge en Zeebrugge zag liggen, stoorde hem wel. Hij groeide als het ware op op het strand. Dat het er nu zo belabberd bij lag, kon Tim niet blijven aanzien. De plastieken zak die hij op een dag uit het water viste, vulde hij onderweg met ander afval. “Ik eindigde mijn looproute die dag met een volle zak afval en realiseerde me dat me dat eigenlijk niet veel extra moeite had gekost”, kijkt hij terug. Het zaadje was geplant: “Als ik maar genoeg mensen kon mobiliseren om al lopend of wandelend hetzelfde te doen, konden we onze bescheiden kust misschien wel proper houden.”

Gecoördineerde actie

Tim besloot een facebookgroep in het leven te roepen. “Dat leek me een laagdrempelige manier om veel mensen te bereiken, en tegelijk een medium waarop iedereen die betrokken is berichten en foto’s kan plaatsen. De bedoeling is dat iedereen afval kan verzamelen op een moment dat hem of haar past, alleen of samen met anderen, en nadien een foto van de ‘buit’ post op Facebook. En dat het resultaat daarvan anderen inspireert om hetzelfde te doen.” Het concept sloeg meteen aan. “Er was duidelijk een gevoelige snaar geraakt bij publiek en media. En met de Proper Strand Lopers werd voor het eerst gecoördineerd actie ondernomen.” De organisatie telt vandaag meer dan 8.000 facebookleden waarvan de leden dagelijks gemiddeld zes keer afval van de Belgische stranden halen.

Proper Strand Lopers in het kort • Opgericht door: Tim Corbisier • Activiteiten: community based organisatie die vrijwilligers inspireert om zwerfvuil aan de kust te verzamelen en zo een mentaliteitswijziging door te voeren. • Genomineerd omdat ze blijven proberen een mentaliteitswijziging teweeg te brengen.

De hoeveelheid afval die wordt geruimd blijft de jongste jaren op hetzelfde peil, in 2023 werd ongeveer 90.000 liter afval op het strand en in de duinen verzameld. “Toen we net begonnen, lag dat volume hoger, vooral doordat er tot dan toe niet consequent geruimd werd. Het afval had zich doorheen de jaren opgehoopt”, aldus Tim. “Het volume heeft zich nu enerzijds gestabiliseerd, met pieken tijdens vakanties en als gevolg van weersomstandigheden zoals stormen, maar blijft anderzijds hoog. “Het blijft dweilen met de kraan open”, beaamt Tim. “Maar we merken ook dat het bewustzijn groeit. Hoe onze vloedlijn er bij ligt, toont hoe het gesteld is met onze samenleving. Dat is confronterend. De filmpjes van achtergelaten afval op zomerse dagen wekken dan ook veel verontwaardiging op. Net daarom moeten we blijven inzetten op sensibilisering.”

Bronnen stoppen

De Proper Strand Lopers gaan niet alleen opruimen en sensibiliseren. Hoeveel en wat geruimd wordt, wordt ook nauwkeurig bijgehouden. Op die manier worden wetenschappelijk relevante data over marien afval over de hele Belgische kust verzameld. “Die gegevens leken me al van bij het begin van belang voor onderzoek, om op te volgen wat de effecten van onze acties zijn, de besturen van de kustgemeenten bij te staan in hun afvalbeleid, maar ook om de bronnen van het afval op te sporen en die te stoppen”, gaat Tim verder. “Zo spoelden bijvoorbeeld op een moment opvallend veel ballonnen van McDonald’s aan. We achterhaalden dat die vanuit Zuid-Engeland kwamen, waar verschillende filialen heliumballonnen schonken aan kinderen. Door foto’s van al die aangespoelde ballonnen te posten op hun facebookpagina werden ze zich bewust van het probleem en zijn ze ermee gestopt ballonnen uit te delen.”

De Proper Strand Lopers kunnen al heel wat awards op hun conto schrijven, en hopen dat de bijkomende nominatie voor Warm West-Vlaanderen hun draagvlak nog kan versterken. “Wij kunnen en willen meewerken aan structurele maatregelen om afval te voorkomen. We hebben nu inkomsten uit giften, de organisatie van succesvolle teambuildings en samenwerking met de overheid. Maar op langere termijn is een betere ondersteuning van hogerhand nodig. Louter op basis van vrijwilligersenthousiasme zal dit project waarschijnlijk niet overeind blijven”, besluit Tim.

www.facebook.com/groups/properstrandlopers