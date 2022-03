Strand De Haan volledig opgemeten en afgepaald: “Discussies voorkomen”

Met het seizoen voor de deur liet burgemeester Wilfried Vandaele het strand van De Haan en Wenduine gedetailleerd opmeten. Hij wil daarmee discussies voorkomen.

“Elk jaar is er discussie als strandcabines en strandbars geplaatst worden. Er is altijd wel ergens iemand die iets verkeerd plaatst en de anderen daarmee in moeilijkheden brengt. Nu heeft onze dienst Openbaar Domein het hele strand op een professionele wijze opgemeten en de locatie van elke constructie – strandcabines, strandbars en concessies – vastgelegd in een plan. Hiervoor werd gebruikgemaakt van een gps-toestel dat de coördinaten van de begin- en eindpunten minutieus geografisch vastlegt. Tot op een centimeter nauwkeurig”, klinkt het.

Schepen Christine Beirens vult aan: “Nu het strand geëffend is, werden alle punten met meetnagels op de onderdijk en markeerpaaltjes in het zand uitgezet door de dienst Werken in Eigen Beheer van de gemeente. In totaal werden zo 339 punten uitgezet: 71 meetnagels, 40 hardhouten palen en 228 meetpaaltjes.” Waar de mensen hun cabine precies moeten plaatsen, kunnen ze zien aan de hand van de merkpaaltjes en de plannen die te consulteren zijn op https://www.dehaan.be/strandcabines.

Elke strandcabine zal een uniek nummer krijgen en krijgt dus een eigen, vaste plaats. De personen van de preventiedienst komen langs om de nummers aan de cabines te bevestigen.

Strand effenen

Door de stormen van februari, liepen de werken om het strand te effenen vertraging op. Daardoor konden de strandcabines nog niet worden opgebouwd. “Zoals elk jaar deed het gemeentebestuur een prijsvraag voor het effenen van het strand. Nadat de opdracht was gegund, teisterden drie opeenvolgende stormen onze kust. De firma aan wie de opdracht toegewezen was, liet weten de werken niet meer te kunnen uitvoeren voor de afgesproken prijs”, duidt burgemeester Vandaele.

Het schepencollege schreef bij hoogdringendheid een nieuwe prijsvraag uit. Tijdens het weekend van 12 en 13 maart werden de machines aangevoerd en de werken startten op maandag 14 maart. “Een goeie week later heeft de firma Aertssen het strand In De Haan en Wenduine afgewerkt, uitgezonderd de zone van strandhoofden 3 en 4. Een huzarenstukje!” klinkt het. Met uitzondering van de zone achter surfclub Windhaan en tussen trap 1 en het Zeepreventorium, was het strand op 22 maart volledig uitgezet. “Tegen vanavond (donderdagavond 24 maart, red.) zijn alle stranden uitgezet en kan iedereen zijn of haar cabine opzetten”, besluit Vandaele.