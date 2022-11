Stralende honderdjarige Maria Eeckhout viert feest

We zouden kunnen vragen aan Maria wat haar geheim is, maar als je een blik werpt op de gezegende familie van Maria Eeckhout, dan weet je dat het in de genen zit. Niet alleen haar grootvader Jozef Bruers werd 100 jaar, ook haar moeder werd 95 jaar en Maria haar drie zussen zijn allen reeds de negentig jaar voorbij. “Hieruit kunnen we besluiten dat we met een sterk ras zitten”, zegt zoon Patrick Ovaere.

Een eeuweling blijft iets bijzonder. En al zeker als je de Yvegemse Maria Eeckhout ontmoet. Buiten haar ogen die de beelden niet meer scherp op haar netvlies branden, is Maria nog in opperbeste conditie. Met een flair en alertheid om ‘U’ tegen te zeggen, is zij de ster op haar eigen feest. Met plezier gaat zij elke conversatie aan, overgoten met een fijn gevoel voor humor vanuit een aanstekelijke levenslust. Als je Maria zelf naar ‘haar geheim vraagt om de kaap van de honderd jaar te halen’ dan zegt ze heel eenvoudig dat het een kwestie is van gewoon te eten en te drinken en gezond te leven. Niet te veel alcohol en op tijd naar bed. En over hoeveel jaar haar nog gegeven zijn, zegt ze laconiek dat ze dat wel gewaar zal worden.”

Tweede van elf

Het begon allemaal iets langer dan honderd jaar geleden. Aloïs Eeckhout vond de liefde bij Maria Octavi Bruers. Aloïs was een man van zijn woord. “Hij was een strijder tijdens de eerste wereldoorlog en maakte als katholieke man een belofte aan zijn Beschermheer”, vertelt Ovaere. “Als ik niet sneuvel, dan zorg ik voor een groot gezin! En dat deed hij ook. Want precies honderd jaar geleden, op 18 november 2022, werd Maria Eeckhout geboren in Otegem als tweede van elf kinderen.”

De eerste levensjaren kon je Maria vinden in Otegem of op school in Tiegem. Op haar tiende verhuisden ze naar Kerkhove in de Baarmstraat op een koeplekje. een klein boerderijtje zoals het in de streek genoemd wordt. Zij kon goed overweg met naald en draad en volgde een opleiding tot naaister. Na de opleiding ging ze aan het werk in een haute couture winkel ‘Printemps’ in Kortrijk waar ze heel wat Kortrijkzanen heeft voorzien van een nieuwe outfit.

Eeuwelinge Maria Eeckhout geflankeerd door links burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) en 1ste schepen Louis Degroote (Samen Eén). © GV

Op slag verliefd

“In 1947 was Maria uitgenodigd op het trouwfeest van haar nicht Emma Vanhonacker samen met Berke Ovaere hier in Yvegem te Poigniets”, vertelt haar oudste zoon Patrick. “Een man trok haar aandacht op de dansvloer, namelijk de jongere broer van Berke:Dion. Ze waren op slag verliefd, of dat denken we toch, en er ontstond een mooie romance. Ze huwden in februari 1950 te Poigniets, de plek waar ze elkaar voor het eerst ontmoetten. Maria ging bij Dion gaan wonen op de plaotse in Yvegem, waar Dion een thuiswever was.”

Uitgebreid nageslacht

In 1952 kwam de eerste zoon Patrick Karel Jan Ovaere ter wereld. Maria bleef thuis en hielp mee in de weverij waar ze kon.In 1956 werd de tweede zoon Karel geboren en tien jaar later in 1966 zag Jan het daglicht. “Het blijft voor ons als zonen een raadsel hoe het komt dat Patrick al die namen kreeg van de twee andere zonen”, grapt Ovaere. “Eind 1966 was hun nieuwbouwwoning klaar en verhuisden ze richting Zwevegemstraat waar Maria tot op heden nog altijd woont.”

Het leven ging verder en het was niet altijd gemakkelijk. Maria moest vroeg afscheid nemen van haar man. Gelukkig kon ze op de steun van haar zonen rekenen.Er was ook heel wat vreugde in haar leven bij de geboorte van haar kleinkinderen Gianni, Wendy, Joris, Jolien, Celien en Fien. “Hen zien opgroeien deed haar plezier”, vervolgt haar eerstgeborene. “Mijn moeder vertelt nog vaak hoe Gianni na school bij ‘zijn meme’ stopte om een boterham te eten omdat hij anders niet thuis ging geraken met de fiets tot in Otegem en hoe haar kleinzoon dan mopjes tapte over Jantje met Wendy.”

Ondertussen zijn er ook al vijf achterkleinkinderen, namelijk Friedel, Silke, Siebe, Kato en Kas die Maria heel graag over de vloer krijgt voor een bezoekje.”