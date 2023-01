Straks samen aan tafel in Ter Plekke

In september 2022 startte het lokaal dienstencentrum Ter Plekke in Boezinge op. Marilyn Delporte van het zorgnetwerk@ieper zet elke vrijdag haar deuren open in OC Ten Vrielande. Vanaf vrijdag 20 januari kan je met haar samen aan tafel.

“In Ter Plekke kan je iedere vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur terecht om andere buurtbewoners te ontmoeten. Je kan er deelnemen aan activiteiten en iedereen is welkom voor een gezellige babbel bij een kopje koffie”, zegt sociaal werkster Marilyn Delporte. “Naast de wekelijkse gezondheidswandeling van 9.30 uur vonden al diverse activiteiten plaats: boekenkaftmoment, tearoom, decoratienamiddag… Samen geven we Ter Plekke een extra touch en zoeken we wat beter kan. Het programma kun je ter plaatse raadplegen, op de Facebookpagina ‘Je ziet enechten Boezingnoare aje’, of bij de lokale handelaars.”

“Vanaf vrijdag 20 januari starten we ‘Samen tafelen’. In gezelschap van buurtbewoners kan je vanaf 11.30 uur een gezonde en lekkere maaltijd nuttigen. Inschrijven is noodzakelijk, uiterlijk op 12 januari in Ter Plekke Boezinge of tijdens de openingsuren van SPAR Boezinge (gesloten op woensdag). Je bent pas ingeschreven bij betaling van 19 euro. Maar daarvoor krijg je aperitief, soep, hoofdgerecht met drankje, en koffie met dessert. Noteer alvast ook 24 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei en 23 juni. Ben je minder goed ter been, neem dan contact op met ons zorgnetwerk en aangepast vervoer zal je ter plaatse brengen.”

Vrijwilligers voor de bar of extra handen voor het tafelinitiatief zijn welkom. Alle info op 057 45 17 80 – zorgnetwerk@ieper.be. (RLa)