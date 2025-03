Straks ceremonie na succesvolle inburgering

CD&V-raadslid Ann Van Essche stelde op de gemeenteraad voor om een inburgeringsceremonie te organiseren voor nieuwkomers die hun inburgeringstraject succesvol hebben afgelegd. “Een inburgeringstraject omvat lessen maatschappelijke oriëntatie, Nederlandse taalverwerving, een inschrijving bij de VDAB en een participatie- en netwerktraject”, zegt Ann. “Wie deze inspanningen met succes afrondt ontvangt een attest van inburgering. Een belangrijke mijlpaal die erkent dat mensen zich inzetten om te integreren. We vinden het essentieel dat mensen die actief deel willen uitmaken van onze maatschappij ook gewaardeerd worden voor hun inspanningen. Daarom stellen we voor jaarlijks een inburgeringsceremonie te organiseren om nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in de kijker te zetten. Deze ceremonie heeft een plechtig karakter, maar is tegelijk een warme en verbindende gebeurtenis. Ze kan op een natuurlijke wijze gekoppeld worden aan het onthaal voor nieuwe inwoners dat gepland staat in mei. Door beide initiatieven op elkaar af te stemmen versterken we de boodschap dat Izegem een gastvrije stad is die zowel nieuwe inwoners als inburgeraars actief betrekt bij het gemeenschapsleven.”

De stad keurt het voorstel deels goed. “Er is nu al jaarlijks in december een optreden georganiseerd door de dienst integratie waarbij anderstaligen op een laagdrempelige manier een optreden met Nederlandse liedjes bijwonen. Het zou fijn zijn moesten we die inburgeringsceremonie aan dit evenement kunnen koppelen. Zo kan wie zijn attest behaald heeft nadien op het podium een kleine attentie van de stad in ontvangst nemen. We keuren dit luikje dus goed, maar koppelen het niet aan het onthaal van de nieuwe inwoners in het voorjaar. Daar willen we wel een nieuw gezinsfestival aan toevoegen, dat de aparte activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding vervangt.” Dat beide evenementen niet gekoppeld worden vindt CD&V spijtig.“We hopen dat de stad op termijn toch de meerwaarde hiervan inziet.” (vadu)