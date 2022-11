Straffe Madammen schenken 9.000 euro aan Drieweg, Ten Anker en WZC Ter Berk: “We hebben nog heel wat in petto”

Vzw De Straffe Madammen uit Anzegem organiseert regelmatig activiteiten waarvan de opbrengsten integraal naar goede doelen gaan. Deze vijftien ondernemende dames schonken 9000 euro aan drie lokale projecten die ze een hart onder de riem willen steken. Zowel project Drieweg als woonzorgcentrum Ter Berk uit Anzegem en vzw Ten Anker uit Waregem mochten een cheque van 3000 euro in ontvangst nemen.

De drie giften zullen gebruikt worden voor specifieke doeleinden. De Drieweg is een wooncomplex voor personen met een kwetsbaarheid. In detwaalf appartementenzijn de nodige aanpassingen gedaan in functie van de hulpbehoevende bewoners. “In de polyvalente ontspanningsruimte ruimte zullen we het budget nuttig kunnen besteden zoals onder meer het aankleden ervan met geluiddempend materiaal en het opnieuw indelen van de vuilnisopbergplaats”, klinkt het bij De Drieweg. De initiatiefnemer en tevens de voorzitter van dit project is Frank Veys die samen met bouwheer Johan Delrue de realisatie van het project op zich nam. Groep Ubuntu is de vaste zorgpartner in dit verhaal.

Vzw Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke beperking zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. “De ondersteuning omvat de verschillende domeinen van het leven, namelijk wonen, werken en vrije tijd”, schetst Ten Anker. “Momenteel zijn we aan het verbouwen en de gift zal goed kunnen gebruikt worden als hulp om de infrastructuur nog beter te maken.

In woonzorgcentrum Ter Berk zullen de centen geïnvesteerd worden in hun nieuwe vleugel waar er een belevingstuin komt voor mensen met dementie. “De gift zal dus voornamelijk gebruikt worden om deze tuin wonderbaarlijk te maken”, aldus WZC Ter Berk. Alle drie de initiatieven danken uitdrukkelijk de sociaal geëngageerde vzw De Straffe Madammen om hun project uit te kiezen en te steunen.

Straffe Feesten

De opbrengsten werden verzameld door vier ‘Straffe feesten’ te organiseren en door verkoop van ovenkoeken met beenhesp en wafelfrietjes op de kerstmarkten in Anzegem en Tiegem. “Ons laatste Straf feest was op 22 oktober dit jaar, waar we dus 9.000 euro schonken aan drie goede doelen”, zegt Straffe Madam Sophie Bogaert (49). ” Naast de inkomsten van de inkomkaarten werd er ook een heuse tombola met prachtige prijzen georganiseerd tijdens het feest. Alle prijzen werden geschonken door weldoeners waardoor de opbrengst integraal naar de goede doelen ging. We hebben nog heel wat in petto om lokale doelen te steunen, maar concrete informatie daarover volgt ten gepaste tijden.”

Tien jaar Straffe Madammen

Vzw De Straffe Madammen werd opgericht in 2012 en organiseert maandelijks een leuke activiteit voor haar leden. “Het organiseren van activiteiten gebeurt steeds in een team van twee madammen”, aldus Bogaert. “Soms mogen onze mannen ook eens mee, dit met Nieuwjaar en Valentijn. In de grote vakantie wordt er dan een familiedag voor het ganse gezin georganiseerd. In 2023 staat er een weekendje teambuilding op de agenda.”

“In het verleden hebben we reeds veel goede, lokale doelen gesteund waaronder het OCMW Anzegem. Dat deden we via gezinstoelagen onder de vorm van bonnen van de Fun en het Fonds Emilie Leus, dat zich richt op preventie van rijden onder invloed en sensibilisering waarbij jonge verkeersslachtoffers met een verworven beperking gesteund worden. Het MPI/IPO Kortrijk, een school voor kinderen met een beperking waarbij de afdeling IPO, een internaat voor kwetsbare kinderen, kreeg een gift en WZC Ter Berk in Anzegem schonken we een elektrische duofiets zodat de bejaarden/hulpbehoevenden samen met familie, vrienden of vrijwilligers een ritje kunnen maken. Verschillende jaren namen we ook actief deel aan de Levensloop te Kortrijk, Stichting tegen kanker. Hierbij hadden we steeds veel lopers en wandelaars die kwamen steunen. AZ Groeninge Kortrijk kreeg steun voor de aankoop van een hoofdhuidkoeler voor kankerpatiënten om zoveel mogelijk het haarverlies tegen te gaan tijdens de behandeling en ‘Vrienden voor het leven’, een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar kanker, kreeg ook onze steun.”