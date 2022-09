Straf: trouwring na 15 jaar teruggevonden op akker

Vijf weken nadat een koppel uit Middelkerke in het huwelijksbootje stapte, raakte de man zijn trouwring kwijt toen hij hielp met het kalveren van een koe. Op vijf minuten tijd werd de ring nu teruggevonden. Meer dan 15 jaar later en dankzij de hulp van Peter Mommerency, Ronny Servaes én een metaaldetector.

Het is een onwaarschijnlijk verhaal. In 2007 stapten Joke Struye en Danny Verstegen in het huwelijksbootje. Zij baten vandaag Cuylehoeve uit in Middelkerke. “We waren amper vijf weken na onze trouw”, herinnert Joke zich. “We kwamen terug van een feestje, toen we merkten dat er in de wei een koe aan het kalven was. Omdat het een tweeling was, kalfde de koe een paar weken te vroeg, waardoor we het niet hadden zien aankomen.”

De ring zat vijf centimeter onder de grond, maar werd ongeschonden teruggevonden. © GF

Het koppel snelde ter hulp en maakte de luchtwegen en muil vrij van het slijmvlies. Niet veel later likte de moederkoe haar pasgeboren kalfjes droog. “Nog geen paar minuten later, besefte Danny dat hij zijn trouwring kwijt was. Wij dachten dat het mee met het slijm van zijn vinger was gevlogen. We hebben uren gezocht op die plek, maar tevergeefs. Zelfs met een metaaldetector hadden we geen succes.”

Als de ring nog eens verdwijnt, heeft het koppel alvast een reservering… © GF

Het koppel raakte er van overtuigd dat de koe de trouwring, samen met het slijm, naar binnen had gewerkt. De twee lieten de metaaldetector zelfs los op de koeienvlaaien de dagen nadien, maar nog steeds geen succes. Ze gaven dan ook de hoop op en bestelden na een maand een nieuwe ring voor Danny.”

Vijftien jaar later komt de ring nog eens ter sprake. Peter Mommerency, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum in Oostende en collega van Joke, had gevraagd aan het koppel om op hun land op zoek te gaan naar eventuele verborgen schatten. “Een hobby van mij en Ronny Servaes”, vertelt Peter. “Wij lopen met metaaldetectors op akkers op zoek naar oude artefacten. Al lachende zei Joke dat we ook eens naar die ring mochten zoeken.”

Niets dan blije gezichten bij Cuylehoeve, waar de ring werd teruggevonden. © GF

Het koppel kon nog vrij nauwkeurig de plaats aangeven en ging terug naar binnen. “Ik had nog al lachend gezegd: geef ons vijf minuten. En effectief: vijf minuten later hadden we prijs. Vijf centimeter onder de grond vonden we de ring. Hun verbazing was groot, en hun dankbaarheid zo mogelijk nog groter”, glimlacht Peter. Op de vraag waarom de ring indertijd niet werd gevonden, heeft Peter meteen een antwoord. “De metaaldetectors van vandaag zijn een pak beter dan toen. We zijn heel blij dat we hen zo gelukkig konden maken. En de vader van Joke gaat ook een munt, die we vonden, opknappen. Heel benieuwd wat dat oplevert…”