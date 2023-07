Straf: Matthieu Bonne wil met 127 kilometer non-stop zwemmen nieuw wereldrecord najagen

Ultra-atleet Matthieu Bonne uit Bredene zwom eerder al het Kanaal over en hij was ook de eerste ooit die onze hele kustlijn afzwom, maar nu is hij klaar voor een nog zottere stunt: hij wil minstens 127 kilometer aan één stuk zwemmen. Als hij daarin slaagt, heeft hij dit jaar al zijn tweede wereldrecord beet. “Nee, eigenlijk is dit niet menselijk.”

Elke keer als je denkt dat het niet zotter kan worden, pakt Matthieu Bonne uit met een nieuwe stunt dat het uiterste vraagt van zijn lichaam én geest. Nadat hij in maart 3.619 kilometer fietste in zeven dagen tijd in de woestijn van Arizona, zoekt hij het deze keer in Griekenland, meerbepaald in de Golf van Korinthe. Op 30 augustus wil hij daar 127 kilometer in zee zwemmen, non-stop. Ter vergelijking: als je dat in lengtes berekent, zoals in het zwembad van Brugge waar Bonne werkt als redder, dan kom je uit op… 2.540 lengtes.

En dat in zee, waar je rekening moet houden met de temperatuur, wind en golfslag. “Al ben ik vooral behoed voor kwallen”, aldus Matthieu. “De afgelopen weken heb ik getraind in de Spuikom van Oostende, en daar zaten er heel veel. De klimaatverandering speelt daar een grote rol in. Een paar jaar geleden, toen ik trainde om de kust af te zwemmen, was het aantal kwallen een pak minder.” Bonne koos naar eigen zeggen voor Griekenland omdat het zeewater daar een stuk warmer is dan bij ons.

Bijna gestikt

Het idee om dit wereldrecord aan te pakken, ontstond ergens vorig jaar. Sinds 2021 staat het op naam van Neil Agius, een Olympiër uit Malta. Tijdens een nachtelijk zwemuitje een paar jaar geleden raakte hij verstrikt in een plastic zak, en stikte hij bijna. Dat deed hem besluiten om meer aandacht te vragen voor vervuiling in zee, waardoor hij zwom van Italië naar Malta, goed voor 125,6 kilometer in 52 uur. Net iets verder dan het vorige record, op naam van de Australische Chloë McCardel. Zij wordt ook wel de Koningin van het Kanaal genoemd, omdat ze in 2021 voor de 44ste keer het Kanaal al zwemmend overstak.

Naast de wind en de stroming moet Matthieu ook kwallen trotseren. De huidige recordhouder moest zijn vorige poging nog staken daardoor. © Stefanie Reynaert

Als 127 kilometer non-stop zwemmen in zee complex of gestoord lijkt… dat is het ook. “Het zal het uiterste vragen van mij”, weet Matthieu. “Eigenlijk is het niet menselijk, nee. Ik weet dat ik die afstand fysiek wel aankan, maar ik weet niet wat het met mijn lijf gaat doen. Als ik hier tien uur in zeewater zwem, dan is mijn huid en tong al serieus aangetast. Wat geeft het dan als ik er 50 tot 70 uur in zwem?” Bovendien gaat het om een ‘non-stop unassisted swim’, waardoor hij aan een heel aantal regels moet voldoen. “Ik mag enkel een badmuts en zwembroek dragen, dus geen wetsuit of zelfs een smartwatch. Daarnaast mag ik de boot niet aanraken of zelfs iemand die mij eten aanreikt.”

“Eerlijk, ik weet niet of ik deze stunt zou gedaan hebben als Arizona niet was gelukt.” © Stefanie Reynaert

Want Matthieu doet deze stunt opnieuw met een heel team rondom hem, weliswaar zonder trainer zoals bij zijn vorige stunt. Simpelweg omdat er geen trainers bestaan in dit soort avontuurlijke disciplines. “Eerlijk, ik weet niet of ik dit zou gedaan hebben mocht mijn recordpoging in Arizona niet gelukt zijn. Die stunt heeft mij vertrouwen gegeven, al ben ik nu opnieuw van veel factoren afhankelijk.” Dat kan overigens ook zijn voorganger beamen, want exact een maand geleden moest Neil Agius door kwallen de poging te staken waarbij hij zijn record op scherp wilde stellen. “Ik krijg één kans om dit te doen. Dankzij sponsors als Sportzot, Bavet en LAGO slaag ik er in om een team rond mij te verzamelen, maar naar Griekenland afreizen is een hele onderneming. Dus als het niet lukt, komt er ook geen herkansing. Maar dat team is echt nodig. Want ik heb mensen nodig die mij constant in de gaten houden, of misschien beslissingen in mijn plaats moeten nemen na pakweg 48 uur zonder slaap. Daarnaast moet mijn voeding gaandeweg aangepast worden als mijn spijsverteringsstelsel niet mee wil. Maar echt waar: ik kan niet wachten om dit record aan te pakken. Ik kijk hier écht naar uit.”