Straf: Blankenberge heeft twee (!) Prinsen Carnaval

Van een verrassing gesproken: Kevin Kimpe en Killian Massez zijn zondag allebei uitgeroepen tot Prins Carnaval in Blankenberge.

Zowel in de zaal als op sociale media werd en wordt er gemengd gereageerd: verbaasd en toch enthousiast. Kevin Kimpe (41) en Killian Massez (23) konden het zelf amper geloven. Na een wekenlange strijd zorgden ze voor een afgeladen zaal van Het Witte Paard. Er was zoveel volk dat de mensen tot buiten stonden. Omdat er geen correcte stemming kon plaatsvinden, kwam voorzitter John Vermeersch van de Confrerie van de Leute met een compromis: de twee zouden allebei uitgeroepen worden tot Prins Carnaval. Initieel leverde dat boegeroep uit vanuit de zaal, maar uiteindelijk konden beide partijen er mee leven. Geen verliezers, alleen maar winnaars dus. De burgemeester Björn Prasse was eveneens verbaasd, maar kon leven met de uitslag.