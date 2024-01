Straathoekwerkers gaan met de hoofdvogel lopen tijdens recordeditie Roeselare Awards

De 27ste editie van de Roeselare Awards was weer een groot succes. Met 885 aanwezigen zitten ze aan een record voor het Fabriekspand. De Persoonlijkheid van het jaar ging daarbij naar Team Straathoekwerk.

Het Fabriekspand was weer het toneel voor een nieuwe editie van de Roeselare Awards, het feest van het jaar voor ondernemend Roeselare met heel wat glitter en glamour. Met 885 aanwezigen kon er amper nog iemand extra bij. Zij genoten van heel wat lekkers, maar ook van enkele muzikale hoogstandjes. Daarbij kregen ook twee Roeselaarse talenten een kans om zich te tonen.

Uitkijken was het voor heel wat aanwezigen ook naar de vele awards die uitgereikt waren. De belangrijkste is die van Persoonlijkheid van het jaar. Met Inge Waeles, Knack Volley, Gwendoline Lefere en Team Straathoekwerk waren er uitzonderlijk vier genomineerden. De aanwezigen konden hun stem uitbrengen. Het werd erg spannend, maar uiteindelijk haalde Team Straathoekwerk het.

Het team bestaat uit 7 gepassioneerde professionals die elke dag klaar staan voor de meest kwetsbaren in onze stad. Ze maken deel uit van de dienstverlening van het Welzijnshuis. Elke dag gaan ze op pad naar plaatsen waar mensen op straat leven of slapen zoals parken, kraakpanden, stationsomgeving, beschutte plekken, … Tijdens de koude winterdagen gaan ze ook ’s morgens vroeg en ’s avonds laat op zoek naar buitenslapers. Mensen krijgen koffie aangeboden en er is tijd voor een warme babbel.

Team Straathoekwerk vierde de prijs uitgebreid. © Stefaan Beel

“Straathoekwerkers zijn de voelsprieten in de stad. Ze observeren, leren buurten kennen en leggen contacten met mensen die op straat leven. Ze bouwen aan een vertrouwensrelatie, en helpen zoeken naar oplossingen”, aldus coördinator Thomas Goethals.

Toeleiden naar hulpverlening

De straathoekwerkers proberen mensen zoveel mogelijk toe te leiden naar hulp, bijvoorbeeld door een slaapplaats aan te bieden in de nachtopvang. Er is ook een straatverpleegkundige in het team die medische basiszorg kan toedienen zoals het verzorgen van een wonde.

In ontmoetingsplaats De Plekke kunnen mensen even op adem komen. Dit is een veilige en huiselijke omgeving waar ze tv kunnen kijken, iets kunnen eten, …. in een gemoedelijke sfeer. En er is altijd iemand die luistert.

Even daarvoor had Patrick Lefevere onder luid applaus de Lifetime Achievement Award gekregen voor zijn rijkelijke carrière, iets waar hij uiterst mee opgezet was.

Er werden ook in nog zeven andere categorieën awards uitgereikt, tot grote vreugde bij sommigen. We zetten ze even op een rijtje: I-Cor (beleving), Reo Veiling (communicatie), Joye T’Rec (nieuwbouw), Forme Health Hub (renovatie), Boardplus (starter), Corylie (handelaar) en Mulder Natural Foods (bedrijf).