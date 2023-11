Straatcomité en stad zetten eeuwelinge Ivonne uit Izegem in de bloemetjes

Groot feest in de Ommegangstraat in Izegem vrijdag, waar Ivonne Deforche honderd kaarsjes mocht uitblazen. De nog kwieke eeuwelinge kreeg voor de gelegenheid bezoek van de burgemeester, enkele schepenen en het straatcomité.

Ivonne woont bij haar dochter Christine in een gezellig appartement dat zicht biedt op de groenzone aan zwembad De Krekel. Voor haar honderdste verjaardag werd de gevel toepasselijk versierd. “Alle kinderen die er komen zwemmen en hier passeren zwaaien dan ook enthousiast als ze mama zien zitten”, zeggen Christine en haar broer Filip. “Ze houdt wel van wat decoratie en daarom hebben we het hele huis feestelijk ingericht, in een mix van verjaardagballonnen met kerstspullen.”

Ooit nek gebroken

Ivonne verkeert nog in vrij goede gezondheid, al is het ooit anders geweest. “Een paar jaar geleden heb ik enkele stevige vallen gemaakt, waarbij ik zelfs mijn nek heb gebroken”, vertelt ze. “Ik ben er gelukkig goed door gekomen. Daarom hebben mijn kleinkinderen me nu als knipoog een popje opgestuurd als ‘Superwoman’. Ik vind het wel geslaagd”, lacht ze. Haar familie beaamt. “Oma is een taaie. Ze heeft getoond dat ze enorm veel vechtlust heeft en dat ze altijd optimistisch blijft. Dat is, denken we, ook het geheim van haar lange leven.”

Ivonne trouwde indertijd met haar man Rafaël Lannoo, die in 1996 reeds op 75-jarige leeftijd stierf. Ze woonden in de Molenhoekstraat, waar hij ook zijn timmer- en schilderatelier had. Op vandaag werkt zoon Filip er nog. Ivonne heeft intussen vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen, van wie Louis (10) de jongste is.

In de bloemetjes

Voor de gelegenheid kwamen burgemeester Bert Maertens en schepenen Ann Van Essche en Caroline Maertens met een cadeau en gelukwensen. Ook het straatcomité van de Ommegangstraat kwam langs en gaf Ivonne een mooie ruiker rode rozen. “We organiseren jaarlijks een straatfeest en vonden het wel fijn onze eeuwelinge op gepaste manier te vieren”, aldus Hannes Vanderstraeten.