Straat in Blankenberge enige tijd afgesloten nadat man woning laat vollopen met gas

De Stationsstraat in Blankenberge was woensdagmiddag ruim anderhalf uur afgesloten nadat een bewoner van een huis de gaskraan had opengedraaid. De hulpdiensten praatten op hem in en uiteindelijk kwam de man naar buiten. “Er werden preventief vier mensen geëvacueerd”, zegt commissaris Jan Maertens.

De hulpdiensten werden omstreeks 11.15 uur gealarmeerd voor een melding van en gaslek in de straat. Bij aankomst bleek er evenwel meer aan de hand. De bewoner van een appartement had de gaskraan opengedraaid en dreigde met een wanhoopsdaad. Daarop werd geen enkele risico genomen en werd een ruime perimeter ingesteld. De brandweer sloeg enkele ruiten van het gebouw in en metingen toonden wel degelijk aan dat er sprake was van gas. De man zelf weigerde evenwel buiten te komen. Na ongeveer anderhalf uur slaagden de hulpdiensten er wel in om hem te overtuigen naar buiten te komen. Omstreeks 13 uur werd de perimeter dan ook opgeheven. Gespecialiseerde diensten ontfermden zich over de man in kwestie. (MM)