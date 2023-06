Stormloop voor abonnement bij RC Harelbeke

Niets dan blije gezichten bij het bestuur van de Ratten van RC Harelbeke. Bestuurslid Jan Feys en ‘General Manager’ Dino Rogiers hadden na afloop van vorig seizoen de koppen bij elkaar gestoken en voorgesteld om een nieuwe wind te laten waaien met een charme-offensief. Het bestuur volgde hen daarin.

“Er is een veel te groot aanbod van voetbal op tv. Ga er maar aan staan. Probeer maar eens volk aan te moedigen om op zondagmiddag naar het Forestierstadion te komen, als er een topmatch op tv uitgezonden wordt. Dat lukte niet, of toch heel moeilijk. We wilden daarom het roer omgooien: gratis toegang voor de mensen uit onze streek. En ons opzet lijkt te slagen.”

“We zitten momenteel aan 2.250 abonnementsaanvragen. Op dinsdagavond kunnen de mensen hun abonnement komen afhalen. En dat is inderdaad een groot succes. Vorige dinsdag stond er een rij van zeker 150 man aan te schuiven. Hartverwarmend.”

Toptransfer

“Er waait duidelijk een nieuwe wind”, vult Jan Feys aan. “We wilden echt iets doen voor onze supporters. Er staat ook nog een hele opfrissingsbeurt van het stadion in het vooruitzicht. Volgende dinsdag, tussen 18 en 20 uur is er weer een afhaalmoment. Het is met zo’n toeloop echt nodig.”

Het verhaal van Marino Vandendriessche is veelzeggend. Jaren was hij een fervent supporter van de Ratten. Hij liet zelfs een tattoo ‘KRC Forever’ op zijn arm zetten. Hij haakte na het faillissement in 2002 af. “Maar nu ben ik terug”, liet Marino weten. Het lijkt tekenend voor veel supporters. “Weer een toptransfer”, knipoogt Rogiers.

Zaterdag om 17 uur ontvangt RC Harelbeke de buren uit KV Kortrijk in het kader van een oefenpartij. Er zou wel eens een pak volk kunnen op afkomen!