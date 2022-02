Storm Franklin is nog niet uitgeraasd

Na een bewogen vrijdag en stormachtig weekend, is de wind nog steeds niet gaan liggen. Verwacht wordt dat de storm nog de hele dag blijft hangen. Pas tegen het weekend zijn we af van het onstuimige weerbeeld.

Vanmorgen werd om half elf opnieuw windkracht 9 beaufort bereikt op de Westhinder, wat betekent dat we vandaag officieel nog altijd te maken hebben met een storm, die Franklin werd gedoopt. Aan de kust is het nog steeds opletten, want in de late namiddag is er een hoogwaterstand in Oostende. De stormtij zal ook voelbaar zijn in Antwerpen, waar ze ook hogere waterstanden noteren.

Aan de kust blijft code oranje gelden tussen de middag en het eerste deel van de namiddag, zo geeft weerman David Dehenauw mee op Twitter. Dan worden rukwinden voorspeld van zo’n 100 tot 110 kilometer per uur, tot zelfs iets meer. Elders geldt code geel met rukwinden tussen de 80 en 100 kilometer per uur.

De hele dag is het wisselend tot zwaarbewolkt met soms buien, lokaal fel met korrelhagel en mogelijk een donderslag. Vanavond en vannacht zou het geleidelijk aan droger worden, met brede opklaringen. Vanavond zijn eerst nog rukwinden mogelijk tot 65 km/h maar later wordt het rustiger, zo meldt het KMI. Dinsdag belooft het nog steeds onstuimig te zijn met rukwinden van 60 tot 70 kilometer per uur. Woensdag zou een betere dag worden, maar donderdag trekt de wind weer aan. Tegen het weekend zou het rustig moeten worden.