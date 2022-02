Storm Eunice zorgt voor recordaantal oproepen bij West-Vlaamse brandweerzones

Eunice heeft het land verlaten De meest intensieve storm die ons land de afgelopen 30 jaar te verwerken kreeg, is gaan liggen met enkele nog sporadische windvlagen die her en der de kop opsteken. De West-Vlaamse brandweerzones kregen dan ook een recordaantal oproepen binnen en zetten ook vandaag hun, schijnbaar eindeloze lijst aan opdrachten verder.

Vrijdagvoormiddag, kort na 11:30 uur, bereikte de eerste storm-gerelateerde oproep de noodcentrale van Fluvia. 24 uur later staat de teller op 1744 en zijn de 16 posten nog steeds druk in de weer met het afwerken van de lijst. Vrijdagavond rond 21 uur werden de operaties tijdelijk stopgezet, nadat de wind was gaan liggen. “Te donker en onveilig om verder te werken, enkel situaties waar er sprake is van levensgevaar worden meteen behandeld”, klonk het in hun verklaring.

Vandaag, zaterdag, hadden de brandweerlieden reeds 893 interventies afgewerkt en staan er nog 851 in wacht. Aan de hand van specifieke criteria worden alle situaties al dan niet prioritair behandeld. De stormschade binnen de zone is enorm en in Menen raakte een 17-jarige kerel zwaargewond nadat hij een afgeknapte boom op zich kreeg. Op de E403, ter hoogte van Sint-Eloois-Winkel, werd een vrachtwagen dan weer omver geblazen door de hevige wind. Het resulteerde in een autostrade die tijdelijk volledig was afgesloten met een monsterfile tot gevolg.

Westhoek

Ook daar was er van op de lauweren rusten weinig sprake. Op 24 uur tijd bereikten niet minder dan 1869 oproepen de centrale. Zaterdagmorgen begonnen de brandweerlieden aan het verwerken van de 460 oproepen die nog onbehandeld waren, een cijfer dat nog steeds blijft stijgen daar de alarmcentrale telefoontjes blijft krijgen. Binnen de zone Westhoek waren het vooral de hoogtewerkers van de brandweer die nagenoeg permanent werden ingeschakeld.

Via sociale media werd opgeroepen om niet dringende herstellingswerken uit te besteden aan vakmensen, zodat de hulpdiensten zich konden ontfermen over situaties waar sprake was van levensgevaar. Vrijdag werden 2 vrachtwagens omver geblazen op de N8 Veurne-Ieper. Beide chauffeurs moesten door de brandweer worden bevrijd en werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Helaas eiste Eunice in Ieper een dodelijk slachtoffer, nadat een man ter hoogte van de Westkaai in het water terecht kwam.

Midwest

De 17 posten van hulpverleningszone MidWest hebben ook vandaag nog meer dan voldoende werk voor de boeg. De storm bracht 1763 noodoproepen met zich mee waarvan een flink deel reeds zijn afgewerkt. “Alle niet levensbedreigende situaties waarvoor een hoogtewerker nodig was, konden gisteren dan weer niet worden behandeld”, verklaarde de zonecoördinator.

“Het was te onveilig waardoor dergelijke opdrachten tot vandaag werden uitgesteld. Een deel van onze posten zullen rond het middaguur reeds klaar zijn in hun werkingsgebied, waardoor ze dan in een ander deel zullen worden ingezet. Ook vandaag komen nog steeds veel oproepen binnen, vaak van mensen die pas vandaag de schade kunnen opmeten. De schade over de gehele zone is enorm maar tot op heden vielen er geen slachtoffers”.

Komen-Waasten

De brandweerpost in de exclave Komen-Waasten heeft er eveneens een erg intensieve 24 uren opzitten. Meer dan 120 oproepen bereikten hun diensten, voor veelal ontwortelde bomen en dakstructuren die het begaven. In Le Bizet werd het dak van een winkel compleet weggeblazen en moesten mensen het rondvliegend puin ontwijken. In Waasten werd een speelplein door 2 vallende bomen gesloopt en ook de N58 was een tijdlang onbruikbaar door bomen die op het wegdek lagen.

De meest indrukwekkende interventie was dan weer in Ploegsteert, waar de brandweer moest uitrukken voor stukken die er van de kerk vielen. De lamentabele staat van de kerken op het grondgebied zorgde in het verleden al voor bitsige politieke discussies. Eunice zorgde ervoor dat die discussie opnieuw actueel werd. De brandweer blijft er vandaag operationeel, in afwachting van een expert die de dragende structuur van de kerk moet onderzoeken. De zone rond de kerk is volledig afgesloten.

Zone 1

De telefoon bij hulpverleningszone Zone 1 staat roodgloeiend. Meer dan 1800 mensen belden de brandweer op met een vraag om bijstand, een cijfer dat ook zaterdagvoormiddag bleef stijgen. Alle posten binnen de zone zijn nog steeds op pad en zullen ook de rest van de dag ingezet worden. (La Vie en C)