Storm Eunice blaast gevels van huizen in aanbouw omver: “De oplevering zal nu waarschijnlijk wat langer op zich laten wachten”

Storm Eunice heeft vrijdagmiddag niets of niemand gespaard. Kurt Ureel (47) en Wendy Stroobant (38) zagen een deel van hun huis in aanbouw instorten. “De bouw zal ongetwijfeld veel vertraging oplopen.”

Storm Eunice liet vrijdagmiddag absoluut van zich horen en zorgde voor heel wat schade. Vooral in de wijken Mariakerke en Stene in Oostende hield Eunice lelijk huis. Op een werf van de nieuwe verkaveling Mispel stortten enkele delen van huizen in aanbouw in. Dat is zo bij het huis van Kurt en Wendy. Normaal zou hun huis in oktober-november opgeleverd worden, maar de kans is nu groot dat dat uitgesteld wordt.

“De topgevels staan er pas sinds het begin van deze week”, zegt Kurt. “Waarschijnlijk waren die nog niet stevig genoeg om storm Eunice te trotseren. Wij waren op dat moment niet ter plaatse. Het was een buurtbewoner die ons ervan verwittigde dat de huizen schade hadden opgelopen. De nieuwe verkaveling bevindt zich immers in een redelijk open vlakte en daardoor kreeg de wind er vrij spel. Misschien nog een geluk dat het dak nog niet dicht lag, want anders was de schade misschien nog groter geweest. ”

“Het zal afwachten worden wat het geeft. We leven op hoop, maar het zal afhangen hoe groot de schade is”, aldus het koppel. © Jeffrey Roos

Kurt en Wendy zitten een beetje met de handen in het haar. “Natuurlijk wil je zo snel mogelijk in je nieuwe woonst gaan wonen”, zegt Wendy. “Ongetwijfeld zal de bouw nu vertraging oplopen. Waarschijnlijk zal er eerst een expert moeten langskomen om de schade op te meten na de doortocht van de storm en de eerstvolgende dagen zal er niet kunnen gewerkt worden, want er komt nog veel wind onze richting uit als we de voorspellingen mogen geloven.”

“Het zal afwachten worden wat het geeft. We leven op hoop, maar het zal afhangen hoe groot de schade is. Voorlopig hebben we daar nog geen zicht op. De echte schade zal pas de komende dagen duidelijk worden. De bouwfirma zal ons ongetwijfeld op de hoogte houden van het verdere verloop”, aldus het koppel.