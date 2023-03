Stop Motion in voorbereiding op Borelle

In het Muziekcentrum werd tijdens de krokusvakantie het Stop Motion-kamp georganiseerd. Creatievelingen konden zich al onderdompelen in de sfeer van Borelle, de lentehappening die dit jaar plaatsvindt op 18 maart.

In Dranouter vieren ze met Borelle het einde van de winter en het aanbreken van de lente. In voorbereiding van dit feest werkte kunstenares Rosalie samen met de aanwezige kinderen aan het filmpje dat op zaterdag 18 maart de slothappening haalt van Borelle in De Klakeye. De kunstenares, die nu vijf jaar in Dranouter woont, gebruikt daarvoor de filmtechniek Stop Motion. “Het is een filmtechniek waarmee speciale effecten in films kunnen worden gecreëerd. Eerst wordt het voorwerp dat op film moet bewegen door ons getekend. We maken in feite met foto’s een film. De film wordt uiteindelijk ook van geluid voorzien. De aanwezige kinderen kozen voor het typische geluid van de Borellebel”, aldus Rosalie. De Borelleman zelf, Steven Reynaert, kwam tijdens het kamp in vol ornaat poseren voor de kinderen.

Stropoppen

Voor de aanwezige kinderen eindigt het Borelleverhaal niet met dit kamp. “Op school werken we straks aan de stropoppen die in brand worden gestoken. We durven ook wel eens een naam te geven aan de poppen”, vertelt Linde Six, die in het 6e leerjaar zit. “Ook oefenen we samen het Borellelied.”

Bijzonder aan de editie van 2023 zijn de twee lokale dranken waarmee het Borellecomité uitpakt. Er is enerzijds het Borellebier en anderzijds de Rosellewijn. Het Borellebier wordt gebrouwen in de brouwerij De Feniks in Heule. De Rosellewijn is een verderzetting van de eerder opgezette samenwerking met Piet Vercruijsse van ’t Heuvelhof. (MDN)