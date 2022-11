Stoomvrienden vinden honderd jaar oude munt in historische stoommachine

Een klein mysterie in het museum Stoom & Stroom langs de Prins Albertlaan in Izegem, waar vrijwilligers recent een honderd jaar oude munt in een meettoestel hebben gevonden. Wie meer weet, kan dat altijd melden aan stadsmuseum Eperon d’Or.

De Stoomvrienden zijn een groep vrijwilligers die al enkele jaren vol enthousiasme de historische stoommachine in het museum opknappen en onderhouden. “Toen we onlangs een verzegelde verbruiksteller open maakten om te reinigen vonden we daar een oud muntstuk van 2 Belgische frank in”, vertelt vrijwilliger Geert Desmet. “Het muntje dateert uit de periode 1923-1930, ongeveer honderd jaar geleden dus. Tegenwoordig zou die munt, met de indexering indachtig ongeveer 15 euro waard zijn.”

Het museum vraagt zich nu af hoe het muntje er terecht kwam. “Het zat verborgen in een verzegelde meter en dat is wat vreemd”, zegt ‘Stoomvriend’ Geert Desmet. “Als je een toestel verzegelt is dat net omdat iemand het niet meer zou openmaken. Als een meter stuk ging werd die normaal meteen vervangen. Waarom werd het dan verborgen? We staan voor een raadsel. Als iemand het antwoord weet, dan vernemen we het graag.”