Stokstaartje Maik overleden in De Zonnegloed in Vleteren

In dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren is stokstaartje Maik overleden aan de gevolgen van een pancreastumor.

Sanctuary De Zonnegloed vangt verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren op die niet terug naar de natuur kunnen. De vzw biedt onderdak aan vierhonderd dieren van ongeveer 140 soorten. Vorige week is stokstaartje Maik overleden in De Zonnegloed.

“Een kwaadaardige pancreastumor sloeg onverwachts toe. Het is nog steeds niet te geloven dat jij er niet meer bent. Wanneer we in het verblijf kwamen, kam je altijd nieuwsgierig kijken. Je was een fantastische soortgenoot en verwelkomde tot tweemaal toe een nieuw dier in je groepje, Frummel en Brie. Je kon ook zoveel bezoekers en kinderen aan het lachen brengen met je zotte houdingen om toch te genieten van elk straaltje zon”, meldt Robbe, dierenverzorger kleine roofdieren in De Zonnegloed. “Maik, we gaan je ontzettend veel missen en ik ben ervan overtuigd dat je nooit vergeten zal worden. Nu kan je rusten bij je vrouwtje Daniela.”

De andere dieren ontdekken in De Zonnegloed? Je kunt het opvangcentrum per halve dag bezoeken, het aantal bezoekers is beperkt. Het is verplicht op voorhand je bezoek te reserveren op www.dezonnegloed.be. (LBR)