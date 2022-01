Stoeten Ostendenoare wil beeld van vermoorde Lumumba aan stad schenken

Vandaag 17 januari is het precies 61 jaar geleden van Patrice Lumumba in opdracht van de Belgische regering zonder vorm van proces terechtgesteld is. Zijn lichaam werd in zuur opgelost.

De man die zich van die opdracht kweet, Gerard Soete, bewaarde wel een paar tanden van Lumumba die later door het parket werden in beslag genomen. Normaal zou België nu een tand teruggeven aan Congo, maar omwille van de pandemie zal dit ten vroegste pas in juni e.k. gebeuren. Sedert 2011 loopt er een klacht van de familie Lumumba tegen de nog laatst levende opdrachtgever voor de moord: Etienne Davignon. De klacht is tot vandaag nog altijd niet behandeld.

Project

De Stoeten Ostendenoare wil daarom een beeld van Lumumba van Enca Caen en Piet Wittevrongel aan de stad schenken op voorwaarde dat het een rol kan spelen in een project rond het koloniale verleden van Oostende. Meteen herhaalt de Stoeten zijn vraag om het plein achter de Drie Gapers tot Lumumbaplein om te dopen.

Ook in het verleden liet de Oostendse actiegroep de verjaring van de moord op de Congolese premier niet passeren. Zo bekladde de Stoeten Ostendenoare op 17 januari 2005 het beeld van koning Bouwdewijn als reactie omdat ze de koning wilden heilig verklaren.