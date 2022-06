Stoeltjes zorgen voor extra zitgelegenheid in Roeselare

Stad Roeselare zet op verschillende locaties doorheen de stad stoeltjes: leuke zitjes die uitnodigen tot rust, ontmoeting en beleving.

Misschien zag je ze al staan? Ze zijn er in drie kleuren (geel, rood, wit) en alle 231 stoeltjes werden verspreid over volgende locaties: Noordhof, Park Vandewalle, Sportstadion, Stadspark, Dumont Wyckhuyse, Munitieplein en Borstelstraat/Vredestraat.

De keuze voor deze locaties viel omdat er minder zitgelegenheid is in vergelijking met plaatsen als De Munt of het Stationsplein. Bovendien zetten ze ook de groenere parels in de stad in de kijker. Passanten kunnen er even neerstrijken om te rusten en te genieten van het groen. (foto SB)