Stoelen brengen inwoners van Jabbeke samen

De gemeente Jabbeke kocht een twintigtal stoelen aan om ontmoetingsplaatsen te creëren in het Jabbeekse groen. Daarmee wil de gemeente, net zoals grote broer Brugge, inwoners samenbrengen en de mogelijkheid geven om te genieten in de gemeenteparken van de zon en het gezelschap.

De stoelen zijn terug te vinden aan het Vrijetijdscentrum en in het nieuwe woonpark in Jabbeke-Centrum, maar ook in de tuin van het deelgemeentehuis in Varsenare.

Het gaat om een proefproject met 20 stoelen, het is de bedoeling dat aantal en locaties, bij een positieve evaluatie, nog aan te vullen tegen de zomer.

De stoelen staan op deze locaties willekeurig verspreid en mogen vrij verplaatst worden op de locatie zelf: in de schaduw, in de zon, in een cirkel …

Het is niet nodig om de stoelen op een vaste plaats terug te zetten. De stoelen zijn allemaal voorzien van het gemeentelijk logo en een serienummer.

Eigendom gemeente

Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de stoelen eigendom zijn van het gemeentebestuur en is er ook controle op welke stoelen waar geplaatst zijn.

De stoelen zullen ook op regelmatige basis geïnventariseerd worden door de technische dienst. (PA)