STiP lanceert petitie en protestdoek tegen bedrijventerrein op De Mol

Na een scherpe tussenkomst op de gemeenteraad houdt STiP het niet alleen bij woorden, maar gaat ze ook over tot daden. De oppositiepartij is gekant tegen de mogelijke komst van een bedrijventerrein naast de wijk De Mol. Ze zet dat kracht bij met verschillende spandoeken, maar gaat ook rond met een petitie.

“We zijn niet tegen extra bedrijven of industrie, maar de locatie is uiteraard van levensgroot belang”, vat fractieleider Kurt Grymonprez (STiP) het samen. “Er zijn op vandaag nog heel wat vragen rond dit project. De gemeenteraad werd nooit op de hoogte gebracht dat het schepencollege deze locatie al in 2019 bij de provincie naar voor schoof als mogelijke bedrijvenzone. Langs de ene kant beslist de stad voor uitbreiding van bos- en recreatiegebied en aan de andere kant gaan we open ruimte met een zeer hoge waarde en sterk betrokken percelen gaan omvormen tot bedrijvengebied. Voor ons is vooral de mobiliteit het grote probleem. Het gebied paalt aan een aantal oudere en nieuwe wijken die allen dezelfde wegen zullen moeten nemen.”

De partij is nu met een petitie in de buurt gestart. “De respons is groot. Zowat iedereen zet zijn handtekening tegen een verdere ontwikkeling”, zegt Kurt. “We voeren verder ook actie met drie spandoeken die op verschillende plaatsen op de wijk staan. De stad gaf eerder al aan het openbaar onderzoek af te wachten en dat het de provincie is die finaal beslist. Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens liet ook al verstaan dat de stad sowieso negatief advies geeft als een tunnel onder de E403 richting Roeselare niet mogelijk is.