‘Stiltecirkels voor vrede’ aan Langemarkse Sint-Pauluskerk

Aan de ingang van de Sint-Pauluskerk heeft op donderdag 17 maart om 19 uur ‘Stiltecirkels voor vrede’ plaats. Het initiatief ligt bij vredesbewegingen.

Wakker voor Vrede, samen met Westhoek Vredeshoek en Pax Christi Vlaanderen roept alle inwoners van Langemark-Poelkapelle op om deel te nemen aan ‘Stiltecirkels voor vrede’. “We willen ‘Neen’ zeggen aan de oorlog in Oekraïne en de militaire escalatie, alle betrokkenen oproepen om ‘Vrede alle kansen’ te geven door dialoog en diplomatie. We willen onze solidariteit uitdrukken met de getroffen Oekraïense bevolking en met de anti-oorlogsbeweging in Rusland. Daarom vragen we om in stilte samen te komen aan de vredeszuilen aan de ingang van de Sint-Pauluskerk”, zegt Peter Peene namens het initiatief.

“Als inwoners van de Westhoek zijn wij ons bewust van de catastrofale gevolgen van de militaire logica. Nooit brengt oorlog vrede, dat heeft de Eerste Wereldoorlog ons geleerd. Wij, Westhoekers, zijn het aan onszelf verplicht om de leuze ‘Nooit meer oorlog’ luid te laten weerklinken”, meent de organisatie. (pco)