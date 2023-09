Stiltecirkel trapt Vredesweek af in Brugge

Op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, gaat de Vredesweek van start. Het Brugs Vredesplatform koos er deze keer voor om samen met Stad Brugge te werken rond het thema ‘Vrede in Verbinding’.

Op het programma die eerste dag staan een stiltecirkel en poëzie aan de Vredesboom aan het kruispunt Kruisvest/Peterseliestraat, de opening van de tentoonstelling ‘oorlog en vrede’ van Piet Wittewrongel in de Sint-Jakobskerk, alsook een lezing door Geert Vervaele over zijn boek ‘Ik weiger te haten’, en dit bij Avansa in de Sint-Pieterskerklaan.

Voorts kan men op zondag 24 september aanschuiven voor de Wereldmaaltijd van vzw SOCK, en is men op zaterdag 30 september welkom aan boord van de Taranta voor een poëtisch en muzikaal programma.

Het volledige programma van de Vredesweek is terug te vinden op: www.brugsvredesplatform.be. (CGRA)