Stille Weldoeners zamelen voor de 17de keer speelgoed in voor kansarme kinderen in Kortemark

Voor de 17de keer op rij houden Patrick Six en zijn Stille Weldoeners een inzameling voor kansarme gezinnen uit Kortemark. De inzameldag vindt plaats op zaterdag 26 november en alles wordt gestockeerd in de oude schoolgebouwen langsheen de Elflijnenlaan.

“Het idee om een inzameling te houden, dateert uit de tijd dat we nog in het Rode Kruis actief waren”, vertelt Patrick Six. “We wilden kinderen uit gezinnen die het financieel niet makkelijk hadden, ook een geschenkje geven met Sinterklaas.”

“Een paar jaar later besloten we ook om een voorraad meubels en huisraad in te zamelen voor mensen die hun hebben en houden verliezen in een brand. Een jammerlijk toeval: een paar weken na de inzameling werd een gezin uit Handzame getroffen door een brand, maar we konden dus wel meteen hulp bieden.”

“Ook vluchtelingen die hier in de gemeente komen wonen, helpen we zo goed mogelijk aan huishoudgerief en wat meubeltjes. Het is soms schrijnend hoe we zien dat kinderen in zo’n gezinnen tot voor onze komst op karton slapen.”

Anoniem

“Niemand is op de hoogte wie wat krijgt in de gemeente, vandaar ook onze naam, de Stille Weldoeners. We zorgen ervoor dat alles anoniem gebeurt, want mensen lopen daar nu ook eenmaal niet graag mee te koop. De mensen stappen in de meeste gevallen ook niet zelf op ons af, maar we baseerden ons in het begin een beetje op de mensen die ingezamelde kledij kwamen afhalen bij ons.”

“Op zaterdag 26 november zijn we tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur aanwezig in ons lokaal in de oude gemeenteschool van Handzame. Daar is iedereen welkom met speelgoed, pampers, kinderfietsjes en kinderkledij, potten en pannen of andere huisraad. Er is voldoende parking aanwezig.”

“Overschotten van onze inzamelingsacties geven we weg aan Fedasil of aan bevriende verenigingen in andere gemeenten. Grote meubelstukken komen we met plezier ophalen. (Jeffrey Dael)