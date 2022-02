Stijn verkoopt kunstwerken van de Harelbeekse skyline voor Kom op Tegen Kanker

Stijn Derammelaere verkoopt zijn kunstwerk ‘Skyline Harelbeke’ om het startgeld te kunnen betalen voor het jaarlijkse loopevenement voor Kom Op Tegen Kanker. Een exemplaar kost 40 euro. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel.

Stijn Derammelaere genoot een opleiding aan Hogeschool West-Vlaanderen en was postdoctoral researcher aan de Universiteit Gent. Sinds 2017 voert hij als professor-docent Mechatronica aan de Universiteit Antwerpen vooral onderzoek omtrent het ontwerp en de optimalisatie van mechatronische systemen.

Stijn houdt van sport en lopen. Zo doet hij voor de derde keer mee aan de loop 100 km voor Kom Op Tegen kanker, kortweg KOTK. “Ik doe dit samen met mijn collega’s van de Universiteit Antwerpen. Een loper start als eerste, en na elke 10 km sluit een extra loper van het team aan. De eerste loper legt dus 40 km af, de tweede 30 km, de derde 20 km en de vierde 10 km.”

“We lopen samen, komen ook samen over de finish en het team legt op die manier samen 100 km af”, duidt Stijn. Het startgeld bedraagt voor elk team 2.500 euro. Om dat te verzamelen had Stijn een lumineus idee.

“Het is een cliché, maar inwoners van Antwerpen zijn echt wel trots op hun ‘wereldstad’. Dat bracht me op het idee om met een grote knipoog ‘Oarelbeke Weireldstad’ in the picture te zetten.

Bekende Harelbeekse gebouwen

Samen met zijn collega’s van de Ingenieursfaculteit van de UAntwerpen ging Stijn aan het werk in het labo om met hun lasersnijder mooie decoratieve houtsneden te maken.

“We hebben echt wel een paar mooie architectuurpareltjes en op de nieuwe Leieboorden mogen we ook supertrots zijn. Ik tekende de contouren van enkele bekende Harelbeekse gebouwen uit: de Sint-Ritakerk, de Sint-Salvatorkerk, de Muizelmolen, de koperen ketel en de nieuwe brug.”

Volgens Stijn geen evidente opdracht. “Om mooie contouren te bekomen dacht ik plots aan die mooie glas-in-loodraampjes die je soms nog ziet. Mijn grootmoeder had er eentje hangen van de Metselaar, het beroep van mijn grootvader. Ik kwam via sociale media in contact met Roos Vandersteene en Marnix Delombaerde die me een mooie foto bezorgden van een Harelbeeks glasraam. Zo kon ik aan de slag.”

(PVH)