Stijn Vandenberghe lanceert zijn Hoppy Poppy-bier: “Altijd al bierliefhebber geweest”

Met de Hoppy Poppy heeft amateurbierbrouwer Stijn Vandenberghe (41) zijn eerste brouwsel klaar. Hoewel hij zijn hoppig blond biertje voorlopig enkel aan vrienden en op het Langemarkse bierfestival liet proeven, heeft hij toch al 1.500 liter geproduceerd. Stijn heeft nog plannen om ook het grote publiek te laten kennismaken met zijn gerstenat.

Stijn Vandenberghe werkt als technisch aankoper bij groenteverwerker Pasfrost in Passendale, maar veel van zijn vrije tijd gaat naar de Hoppy Poppy, zijn eerste zelfgebrouwen biertje.

“Ik ben altijd wel een bierliefhebber geweest en enkele jaren geleden kwam ik plots op het idee om eens zelf iets te brouwen. Mijn vorige werkgever was ook leverancier van alle soorten grondstoffen om bier te brouwen, dus ik wist al heel goed welke ingrediënten en vooral welke hoppesoorten ik wilde gebruiken”, vertelt hij.

Zelf investeren in een brouwinstallatie was wel een brug te ver, dus nam hij contact op met thuisbrouwerij Lechasseur uit Wevelgem om zijn geesteskind te realiseren. “We hebben samen het recept uitgeschreven. Ik probeerde niet in de richting van de tripels te gaan. Ik wilde creatiever omspringen met hop.”

Rapper dan verwacht

Grote ambities heeft Stijn nooit gehad met Hoppy Poppy. “Het was in eerste instantie de intentie om een paletje bier te brouwen omdat ik in de vakantie eens een barbecue wou houden met de maten. Dan moest ik vooral zorgen dat ik voldoende bier had, dus dacht ik: waarom niet mijn eigen bier brouwen? Van één keer kwam een tweede keer en ondertussen zitten we al aan een derde brouwsel, goed voor 1.500 liter.”

Stilaan begint bij Stijn toch ook wat ambitie en ondernemerschap op te borrelen. Zo stond hij in december vorig jaar met zijn Hoppy Poppy op het Langemarkse Bierfestival. “In de toekomst wil ik vooral meer werk maken van de website en ander promotiemateriaal. Pas in september zijn we beginnen te brouwen, maar het gaat allemaal rapper dan ik verwacht had. Ondertussen wordt mijn bier al geserveerd in enkele cafés, zoals ‘t Katje in Gullegem, Café ‘t Smiske in Geluwe en ‘t Zwientje in Geluwe”, besluit Stijn Vandenberghe. (TOGH)